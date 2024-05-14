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「君子近庖廚」新好男人烹飪賽 他花8小時熬湯摘冠

記者子為／艾爾蒙地報導
選手們的菜色香味俱全，等待評審品嚐。（記者子為/攝影）
選手們的菜色香味俱全，等待評審品嚐。（記者子為/攝影）

作為大專校友會主辦的母親節慶典的經典項目，「君子近庖廚」新好男人烹飪大賽於12日在洛僑中心舉辦。

15位男士參賽者一同用菜鍋競技，在有限的食材與時間內烹調出色香味俱全的美味佳餚。今年的冠軍由馮國銳用自熬牛骨高湯烹製的越南河粉（Pho）摘得。

獲獎選手合影留念。（記者子為/攝影）
獲獎選手合影留念。（記者子為/攝影）

視頻來源：記者子為

當天，「君子近庖廚」為大專聯合校友會母親節慶典打響了頭砲，該活動由美食專家林慧懿召集，南加州輔仁大學校友會操刀，活動旨在鼓勵新時代好男人們走進廚房幫助母親、妻子，並推廣健康飲食。今年的評審由林慧懿、世界日報洛杉磯社社長于趾琴、總統府國策顧問田詒鴻、華航代表李宜真、李錦記名廚楊利華擔任。

賽事贊助商李錦記特派名廚楊利華在現場展示廚藝。（記者子為/攝影）
賽事贊助商李錦記特派名廚楊利華在現場展示廚藝。（記者子為/攝影）

活動每年都邀請多位男性民選官員和社區領袖參加，今年的參賽選手中不僅有許多南加華人熟悉的僑領，包括中華會館主席李金生、大洛杉磯台灣會館董事長陳柏宇等，也出現了一些新面孔，共同藉此機會感恩母親和妻子。

參賽選手們準備充分，比賽前已備好食材、調料、廚具等，部分選手還準備了秘密武器，比如陳百齊在家自製的私房甜酸醬，馮國銳用超過八小時熬製的牛骨湯等。

比賽一共分三輪，每輪十分鐘，選手們都胸有成竹地展示廚藝，比賽現場菜香四溢。

選手們比賽完畢後，賽事贊助商李錦記特派名廚楊利華在現場展示廚藝，並現場烹製了兩道名菜「椒香冷雞」和「頭抽香茅黑胡椒焗大蝦」，食客在品嘗後讚不絕口。

今年比賽一共有六人獲獎，冠軍為馮國銳烹製的越南河粉，亞軍為唐冠軍的乾燒大蝦，季軍為陳百齊的甜酸炸雞。

另有三人獲得佳作獎：劉國賜的黑椒牛柳摘得好味道獎，陳柏宇的桂竹筍炒肉絲摘得最佳刀工獎，陳建辰的「一日之計在於晨」摘得最佳創意獎。

母親節 越南 南加

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