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州長紐森削減住房撥款 南加州政府協會反對

洛杉磯訊

加州州長紐森在近日公布的2025/2026新財年預算修訂案中，計畫削減「區域早期規畫撥款」（Regional Early Action Planning Grants，簡稱REAP）。對此，南加州政府協會（SCAG）13日發表聲明表示反對，並呼籲州長恢復撥款，SCAG認為削減住房項目資金將不利於解決加州房屋短缺問題。

南加州政府協會在聲明中表示，對紐森削減REAP的決定深感擔憂，該舉將對地方和區域解決住房問題的努力造成毀滅性影響，南加政府協會以最強烈的期望敦促紐森找到恢復經費的解決方案。

去年，南加州政府協會向100家機構提供了超過1億9200萬元的REAP 2.0撥款，以支持建造6萬6000個住房單元項目，覆蓋南加州六縣地區的各階級居民。

南加州政府協會表示，這100個項目中的大部分現已被擱置，包括分布在南加各地、利用洛杉磯地鐵交通局閒置土地開發的10000套新住房，以及科切拉谷（Coachella Valley）的1150多套可負擔房。同樣受到預算削減影響的還有在橙縣（Orange County）增加240套附屬住宅的計畫；在瑞亞托（Rialto）改善基礎設施的近5000套新規畫的住房單元；計畫為北好萊塢交通中心區域增加的1500個新住房單元；促進城市街道基礎設施改善的卡利帕特里亞東區具體規畫（City of Calipatria's Eastside Specific Plan）項目中的736個單元房，以及促進通過長期貸款計畫在文圖拉縣（Ventura County）擬建的數百套房屋等等。這些由REAP資助的住房項目本可以隨時動工，但因為撥款終止可能胎死腹中。

南加州政府協會表示，南加地區面臨著與住房短缺相關的複雜挑戰，包括驚人且仍在不斷上升的遊民人數。幾十年來住房不足以滿足人口增長的需求，這個問題需要多年時間才能解決，並需要長期規畫和短期專案。

南加 加州 紐森

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