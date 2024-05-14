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來美見證獨子南加大畢業 金瑞瑤母親節開心

記者張庭瑜／洛杉磯報導
金瑞瑤與許安進夫婦在許凱天畢業時也期許他能擁有快樂、豐盛的人生。（金瑞瑤提供）
金瑞瑤與許安進夫婦在許凱天畢業時也期許他能擁有快樂、豐盛的人生。（金瑞瑤提供）

曾在台灣紅極一時的「玉女歌手」金瑞瑤，10日與影視圈資深人士、丈夫許安進一同抵達洛杉磯，出席兒子許凱天在南加州大學（USC）的畢業典禮。適逢母親節周末，看到身穿學士服的兒子與其他畢業生一同進場時，金瑞瑤內心滿是感動與驕傲。她表示，這是一份最難忘、最特別的母親節禮物。

在畢業典禮上，金瑞瑤一家人緊緊相擁，臉上洋溢著幸福與感動的笑容，也為這個特別而難...
在畢業典禮上，金瑞瑤一家人緊緊相擁，臉上洋溢著幸福與感動的笑容，也為這個特別而難忘的母親節週末留下難忘的回憶。（金瑞瑤提供）

金瑞瑤在80年代以玉女形象聞名歌壇，2000年後逐漸淡出演藝圈，全心投入家庭生活。談及許凱天的成長與畢業，她讚揚兒子認真、打拚的精神令人敬佩。金瑞瑤表示，由於校園反戰示威，USC畢業典禮取消了主舞台的大型活動，改為各個系所分開舉辦。但在畢業典禮上，當樂隊演奏起來時，所有家長都無比興奮，這是一種非常特別的體驗。

許凱天畢業自USC環境科學與健康學系（Environmental Science and Health）。而大學四年的學習旅程對許凱天而言並非一帆風順，金瑞瑤回憶起許凱天大一時，學校因受疫實施線上教學，許凱天也需在台灣遠程修課，過著日夜顛倒的生活。當時兒子必須克服時差，過著傍晚吃完飯立即就寢，凌晨2時起床視訊上課的日子，直到大二才赴美展開校園生活。

金瑞瑤（右）與許安進（左）赴美出席兒子許凱天（中）於南加州大學畢業典禮，適逢母親...
金瑞瑤（右）與許安進（左）赴美出席兒子許凱天（中）於南加州大學畢業典禮，適逢母親節，見證兒子完成學業。（金瑞瑤提供）

金瑞瑤與許安進也形容兒子從小個性純真善良，凡事總是堅持到底，這份品格也獲得眾多師長的肯定。許凱天在校期間不僅學業表現優異，還積極參與課外活動，曾在校樂隊以吹奏長號擔任首席，並於文化盃比賽中連續兩屆榮獲第一名。

在畢業典禮上，金瑞瑤一家人緊緊相擁，臉上洋溢著幸福與感動的笑容，也為這個特別而難忘的母親節周末畫下完美句點。

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