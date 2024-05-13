住屋成本高 年入逾10萬才供得起 6成洛杉磯人想搬家

2024年住房負擔能力調查發現，高達6成的洛杉磯人曾考慮搬離。（取自Pexels網頁)

根據一項新的民意調查顯示，由於住房太昂貴，大多數洛杉磯人正在考慮搬離這座城市，尤其是年輕人和租房者。

由洛杉磯商業委員會研究所（LABC）與「洛杉磯時報」合作進行的2024年住房負擔能力調查，於4月3日至7日期間訪問了洛杉磯市600名註冊選民。調查結果發現，近四分之三的租屋者和35歲以下的年輕人因住房費用考慮搬出洛杉磯。相比之下，只有37%的有房一族和26%的65歲及以上族群考慮搬離。總體而言，調查發現，由於住房成本上漲，60%的洛杉磯人曾考慮離開這座城市，其中35%表示他們已經「認真考慮」這樣做。

負責這項調查的華盛頓特區民調公司Hart Research的高級副總裁阿羅約（Aileen Cardona-Arroyo）表示，調查結果反映了選民認為在住房方面存在「根本性不公平」的情況。她說，洛杉磯人認為他們正在努力工作，但仍然未能跟上成本上漲的步伐。

根據美國人口普查 局的數據，洛杉磯人每年需要賺取近11萬7000元才能舒適地負擔洛杉磯市的住房，遠高於居民收入中位數7萬6244元。

大約七成的受訪者表示，他們覺得在這個城市買不起房，包括84%的租房者和85%的35歲以下族群。超過40%的受訪者表示，他們在過去五年中必須尋找額外的收入來源來支付住房費用。大約五分之一的人表示，他們增加了室友或租屋者來支付費用，或拖欠了租金 或抵押貸款。另外6%的人表示，他們在那段時間住在汽車或卡車裡，或無家可歸。

這項民意調查反映了近年來其他人對高住房成本挑戰的看法，特別是對租屋者而言。洛杉磯加大 （UCLA）拉斯金公共事務學院最近的一項調查發現，洛縣超過一半的租屋者支付的租金佔其收入的30%以上，聯邦政府認為該金額已經構成住房成本負擔，其中28%的人花費了其收入的一半以上。