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家用電話被淘汰？35%加州人還在使用

加州人口愈來愈少 建案愈來愈多 房價仍居高不下

編譯陳盈霖／綜合報導
儘管加州人口減少，但許多因素仍影響著加州居高不下的房屋供應與房價。（取自NBC）
儘管加州人口減少，但許多因素仍影響著加州居高不下的房屋供應與房價。（取自NBC）

橙縣紀事報報導，加州人口減少，開發案增加，然為何加州房屋價格依舊居高不下？專欄作家蘭斯納（Jonathan Lansner）分析加州財政廳（Department of Finance）最新人口統計，與加州房地產經紀人協會（California Association of Realtors）等數據指出，有利的人口趨勢似乎並沒有讓加州住房更便宜，其他經濟影響仍會增加住房支出。

蘭斯納指出，加州去年有3820萬住在家中的居民，自2020年以來減少37萬5800人（0.9%）。與此同時加州房屋存量增加1480萬套，自2020年來增加43萬2700套（3%）。而根據加州房地產經紀人協會數據，自2020年以來加州房價中位數上漲25%。Zillow數據顯示，12個大都會區典型租金平均上漲24%。

因此，表面上有利於生活的人口趨勢，並未對加州帶來任何優惠住房。高昂的貸款利率，投資者拉高房價，招工需求拉低失業率，更高的最低工資，更多的房屋需求與通膨等因素都推高房價。

蘭斯納指出，加州住房庫存增加的房屋類型，主要是昂貴的獨立屋和公寓大樓。獨立住宅自2020年來增加18萬4000套（2.2%）。5個或更多單元的租賃住宅增加18萬2500套（5.3%）。二至四單位的租賃住宅增加2萬6000套（2.3%）。附屬住宅（attached home）增加3萬4500套，成長3.3%。移動住宅（mobile homes）增加5600套（1%）。

接下來要思考的一大挑戰是空置房屋。蘭斯納說，這個問題可與租房商業挑戰、房屋銷售低效率，及第二套房供應量等因素有關。

加州去年有1390萬套非空置住房，比2020年增加40萬5000套，成長3%。空置房屋去年有94萬4500套，較2020年增加2萬8000套，也成長3%。自2020年以來，未使用的住房增長量佔新增住房的6%。因此，儘管擁有住房「短缺」問題，但加州空置率（去年6.37%，2020年6.46%）幾無變化。

加州 房價 房地產

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