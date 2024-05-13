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南加大專校友會 母親節聯歡 103歲長者獲表揚

記者子為/艾爾蒙地報導
眾嘉賓為第三十七屆母親節慶祝大會剪綵。（記者子為╱攝影）
眾嘉賓為第三十七屆母親節慶祝大會剪綵。（記者子為╱攝影）

「母愛深似海，親恩永難忘」，由南加州大專院校聯合校友會主辦的第三十七屆母親節慶祝大會12日在洛僑中心落下帷幕。全天內容十分豐富，包括「君子近庖廚」烹飪比賽、書畫花藝展、表揚模範母親、還有母親節卡片設計繪畫比賽等，吸引不少家庭參與，其樂融融，共同向母親致敬。

活動以眾嘉賓剪綵開場，南加州大專院校聯合校友會會長吳典龍表示，母親節活動，是校友會年度重點活動之一；今年也是用心準備，希望大家都能在母親節度過難忘一天。理事長李建德和召集人陳百齊，也在發言中表示對母親節的祝福並感謝辛勤付出的工作人員們。

今年母親節共表彰15位好母親，包括現年103歲的徐廷鈺，含辛茹苦扶養四位優秀子女，如今四代同堂、和樂融融。在表彰項目中，好母親們依次上台領取表揚狀，並與嘉賓合影。

洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀表示，開心來到現場與大家共同慶祝這個特別日子，感謝所有母親的辛勤付出。母親節當天，也是紀欽耀處長與夫人的結婚紀念日，活動主辦方特意為此準備蛋糕送上驚喜。

國會議員趙美心表示，她已多次參加該母親節活動，每次都能感受到主辦方的辛苦。她感謝主辦方通過這樣的活動，讓母親們的貢獻被看到、被肯定。趙美心特別致敬兩位母親，一位是四代同堂現年103歲的徐廷鈺，另一位是美國歷史上首位華人女市長陳李琬若。趙美心隨後為活動主辦方頒發表揚狀。

加州眾議員方樹強表示，她的母親曾是圖書館管理員，為社區做出許多貢獻，這也激勵他成為民選官員，為社區付出。方樹強也為活動主辦方頒發表揚證書。

聖蓋博市市長吳程遠和市議員丁言愉也到場送祝福和證書。此外，中華民國總統府國策顧問田詒鴻、中華會館主席李金生、大洛杉磯台灣會館董事長陳柏宇等也到場致詞。

全天候的母親節活動，由「君子近庖廚」烹飪比賽打響第一炮，15位男性參賽者在有限的食材與時間內，比拚烹飪實力。比賽現場芳香四溢，令人垂涎，選手烹飪完畢後，由多名專家進行評審，包括比賽召集人兼美食專家林慧懿、世界日報洛杉磯社社長于趾琴、華航代表鄭玉麟等。本屆「君子近庖廚」冠軍，由知名歌手兼演員馮國銳摘得。

下午時分，舞台上一直進行歌頌母親的歌舞表演，包括大專聯合校友會的合唱、土風舞等。在洛僑展覽室，還舉辦母親節主題的書畫花藝展。此外，大會還為母親節兒童卡片設計比賽頒發獎項。

與會嘉賓合影。（記者子為攝影）
與會嘉賓合影。（記者子為攝影）
部分獲得表彰的好母親與嘉賓合影。（記者子為攝影）
部分獲得表彰的好母親與嘉賓合影。（記者子為攝影）
國會議員趙美心（左三）為活動主辦方頒發證書，從左到右依次為：陳啟志、吳典龍、趙美...
國會議員趙美心（左三）為活動主辦方頒發證書，從左到右依次為：陳啟志、吳典龍、趙美心、李建德、陳百齊、何沛嫄。（記者子為╱攝影）

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