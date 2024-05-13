洛市中心最大爛尾樓 上市出售 須經破產法院批准 泛海廣場由中資開發 資金鏈斷裂2019年停工

泛海廣場的建設自2019年初陷入停滯，三座塔樓至今沒有封頂。（記者趙健／攝影）

洛杉磯 市中心最大爛尾樓泛海廣場（Oceanwide Plaza）今年初因遭塗鴉破壞成為焦點，有關該項目的處置問題一直備受關注。不過，據彭博最新報導，該項目現已上市出售，但具體要價並未公開。

泛海廣場由總部位於中國的泛海控股公司斥資12億美元開發，於2015年開始動工，但因資金鏈斷裂自2019年停工至今。該項目是一個由三座塔樓組成的住宅、酒店和零售綜合體，靠近Crypto.com體育場。

據彭博報導，Colliers和Hilco房地產公司已被聘請為該項目的銷售代表公司，但須經過破產 法院的批准。該項目債權人和其他貸款方的欠款約4億美元，包括EB-5投資者約1億8000萬美元、建築承包商約1億7500萬美元、洛杉磯縣欠稅和支付給市政府的安保費 用共計約1800萬美元。據估計，完成該項目的開發總共需花費23億美元，但眼下洛杉磯市中心的商業地產價值受到疫情後遠程工作轉變的打擊，加上借貸成本處於高位，該項目的銷售面臨挑戰。

根據Colliers發布的新聞稿，泛海廣場是洛杉磯市中心歷史上最大的綜合用途開發項目之一，位於South Flower街1101號，覆蓋整個街區。該項目由三座塔樓組成，最初的設計方案包括一個五星級酒店、服務式住宅和豪華公寓，以及大面積的零售空間和公園。完工後，該項目將占地150萬平方呎。Colliers執行副總裁Mark Tarczynski在新聞稿中表示，他們決心透過全球行銷網絡找到合適的開發商，以便在2028年夏季奧運會前完成該項目。

泛海廣場自停工起一直風波不斷，繼持續多年的債權人追款後，今年1月，來自各地的塗鴉者登上了這裡廢棄的塔樓，並在超過25層留下了塗鴉印記。之後，又有男子在毫無安全措施情況下從頂樓跳傘。隨後，洛杉磯市議會緊急批准了一項380萬美元的預算，用於保護該項目安保和清除外牆塗鴉。2月，該項目承包商聯合向該項目提出非自願破產請願書，以試圖透過迫使債權人破產的方式追回工程款。

根據今年4月Colliers在破產法院提交的一份評估報告，該項目的開發現已完成了60%，還需約8億6500萬美元才能完工。評估報告稱，目前有兩個潛在買家，價格已談判至8億5000萬美元。