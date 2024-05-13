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台女從富商媳變單親媽 又遇軟飯男…

記者楊青／聖瑪利諾報導
台灣眷村女作者張小聯（Dana，座者）近日帶著她的新書《今生今世在瑞士》來到洛杉磯，由聖瑪利諾華人協會主辦的新書介紹及簽名會座無虛席。（記者楊青／攝影）
台灣眷村女作者張小聯（Dana，座者）近日帶著她的新書《今生今世在瑞士》來到洛杉磯，由聖瑪利諾華人協會主辦的新書介紹及簽名會座無虛席。（記者楊青／攝影）

從遠嫁瑞士成為知名富商家族媳婦，到靈媒陷阱拐走丈夫而成為單身母親； 憑智慧走出荷蘭軟飯渣男六年糾纏，到自食其力的瑜伽和中文老師，台灣眷村女作家張小聯（Dana）近日帶著她的新書《今生今世在瑞士》來到洛杉磯，與華人同胞分享她在瑞士40年的人生和情感世界。

《今生今世在瑞士》，是張小聯瑞士生活的回憶錄，人生的甜酸苦辣，濃縮在204頁的文字中。張小聯說，經過痛苦、彷徨、無奈、無助之後，她堅定選擇了自己想要的生活，「我是幸運的」。

《今生今世在瑞士》作者張小聯（中），聖瑪利諾華人協會前會長李慶雯（右），張小聯台...
《今生今世在瑞士》作者張小聯（中），聖瑪利諾華人協會前會長李慶雯（右），張小聯台灣眷村鄰居Suzi陳（左）。（記者楊青／攝影）

張小聯的瑞士生活，源自於台灣的一段美好相遇。80年代中期，張小聯大學畢業後，到一家飯店工作。遠道而來的瑞士小伙皮耶，則負責飯店員工培訓。皮耶人生地不熟，小聯自然成為皮耶經常請教和幫忙的朋友。沒幾個月，兩人訂婚、結婚，兩個月後搬到了瑞士，開始幸福生活。

但原本幸福快樂的婚姻，在次子不幸夭折後開始出現裂縫。痛失孩子，兩人決定到泰國散心療傷。萬萬沒想到先生在泰國嫖妓，「他後來雖然告訴了我，但也再一次傷害了我」。多年後，小聯發現自己再也不能夠生育孩子。

台灣眷村女作者張小聯（Dana，前右六）近日帶著她的新書《今生今世在瑞士》來到洛...
台灣眷村女作者張小聯（Dana，前右六）近日帶著她的新書《今生今世在瑞士》來到洛杉磯，與華人同胞分享她在瑞士40年的人生和情感世界。（記者楊青／攝影）

不過因為丈夫實情相告，小聯還是選擇原諒，兩人繼續生活。直到女兒將近18歲時，他們的生活中出現了另外一個女人，此人以「通靈大師」形象出現，皮耶很快捲入漩渦，家族事業和夫妻感情逐步崩毀。三年後，皮耶向小聯提出離婚。前夫離開小聯後，小聯則又遭遇了荷蘭軟飯渣男六年的糾纏，體驗人性善惡的滋味，最後堅定選擇自己的想要的生活。

張小聯說，她現在依然單身，但日子過得快樂且充實。她在瑞士教瑜伽和中文，每周做義工幫助生活有困難的年長人士。她將自己年輕時應邀拍攝商業廣告15年留下的各種照片重新整理，她將自己的人生經歷撰寫成書。

「我覺得良好的婚姻和家庭，和對待好朋友一樣，需要真誠和忠誠，以誠相待」，張小聯說，40年的瑞士生活雖然有彩霞有風雨有雷電，但人與人之間的真誠非常重要，讓人看清際遇，正視現實。

張小聯新書介紹及簽名會由聖瑪利諾華人協會主辦，座無虛席。相關訊息可洽詢626-215-2879。

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