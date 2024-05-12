南加大畢業禮演講被擋 她易地開講獲起立鼓掌

原訂在南加大畢業典禮主場致詞的塔巴蘇姆，因分享一條親巴勒斯坦帖文，被取消在全校畢業典禮上演講資格。(USC Daily Trojan)

惠提爾日報報導，南加大 （USC）畢業生代表塔巴蘇姆（Asna Tabassum）因日前在社交媒體上分享一條親巴勒斯坦 帖子，而被剝奪在全校畢業典禮上發言機會。該校原定於10日舉行的傳統大型畢業典禮，也因過去幾周校園內因以巴戰爭引起的動盪而取消，校方改由各學院自行舉辦小型畢業典禮。

當天在工程學院自行舉行的畢業儀式上，身為758名工程系畢業學生中的一員，塔巴蘇姆身穿巴勒斯坦國旗顏色流蘇走上台時，贏得看台許多觀眾歡呼聲，一些同學起立鼓掌，接過畢業證書走會座位時，塔巴蘇姆也向觀眾席揮手。

整體來說，當天畢業典禮一如過往，畢業生與其親友們均沉浸於慶祝的氣氛。一名畢業生揮舞藍色光劍穿過舞台，引來觀眾笑聲。

儘管塔巴蘇姆未能於畢業典禮上發言，然她仍發出類似聲明。南加大學生報紙特洛伊日報（Daily Trojan）發表她的演說內容。演講的開頭是：今天很榮幸作為畢業演說者站在面前....接下來幾段被塗黑，最後以「恭喜，2024屆畢業生」結束，另一行再被塗黑，之後是「謝謝。」

典禮結束後，獲得電腦科學學位的馬丁尼茲（Adrian Martinez）表示，他聽說塔巴蘇姆決定將大部分演講內容掩蓋，他認為此舉是塔巴蘇姆想告訴大家，大學對她進行審查的方式，「我認為這很有影響力。」他坦言，當天有些擔心典禮上不知會發生什麼事，還好最後一切和平。