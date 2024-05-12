磁暴送大禮 南加華人喜見極光

華人民眾11日凌晨在北加州住家附近拍到的北極光。（陳茶提供）

地磁風暴降臨，平時在美國本土看不到的極光，10日晚間至11日凌晨在加州 閃現，尤其這波甚強的太陽風暴將極光推向更低緯度的南方，連地處南加的聖伯納汀諾（San Bernardino）也有民眾拍攝到天空的流光溢彩，喜迎這份地磁風暴帶來的禮物。

美國國家海洋暨大氣總署 (NOAA) 表示，極端地磁風暴狀況11日仍在持續，強烈的耀斑至少會持續到12日，甚至可能到下周。

加州的天空出現極光極為罕見。北加州華人 作家陳茶11日表示，她上一次看到北極光是2003年在舊金山灣區。11日凌晨，她再次在北加州住家附近的曠野中拍到了極光，照片分享粉絲群立即獲得廣泛點贊。

北加華人Kevin坐在院子裡看到極光，他說，雖然只能看到紅色極光，但是在家門口能看到已深感幸運。如此霞光萬丈，難道是有寶物現世嗎？

南加華人欣欣在內華達的猛獁山（Mammoth Mountain）滑雪，她說，在滑雪封板前一天晚上竟然拍到粉色極光，好激動啊。手機拍的極光照片無需修圖就已經很美麗，再也不用去冰島或者阿拉斯加看極光。

南加華人白小姐10日晚上還專門在外面等極光，她說，跑出去沒看到什麼極光。看網上的照片，洛杉磯地區能看到的極光顯得黑漆漆的。不過有內陸帝國的朋友拍到了很漂亮的紫色極光，且朋友說手機拍出來的極光比肉眼看更漂亮。

相比加州，溫哥華和西雅圖都能看到更多彩的極光，當地華人說，人生第一次極光在自家後院看到了，場面很壯觀，肉眼可見極光的移動，當地華人群組都沸騰了，朋友圈被刷屏。 這次極光看起來真的不一樣，就在頭頂上方，以前印象裡極光都是那種遠遠在天際邊的。

歡呼雀躍極光美麗的同時，也有人擔心這波地磁風暴的影響。NOAA太空 天氣預報員Shawn Dahl表示，這場風暴對電網高壓輸電線路構成風險，衛星也可能受到影響，進而可能擾亂地球上的導航和通訊服務。11日上午，SpaceX 的Starlink衛星網路服務在其網站上表示，服務已降級，其團隊正在調查。 執行長馬斯克在X上寫道，其衛星「承受著很大的壓力，但到目前為止還算穩定」。

NOAA太空天氣預報中心的科學家Rob Steenburgh表示，對地球上的大多數人來說，他們不需要做任何事情，只需享受太空天氣的禮物極光。