我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

撐不到2個月 全球首例基改豬腎移植患者身亡

舊金山「台灣文化節」湧萬人同樂 名廚展示台味美食

磁暴送大禮 南加華人喜見極光

記者張宏楊青╱洛杉磯報導
華人民眾11日凌晨在北加州住家附近拍到的北極光。（陳茶提供）
華人民眾11日凌晨在北加州住家附近拍到的北極光。（陳茶提供）

地磁風暴降臨，平時在美國本土看不到的極光，10日晚間至11日凌晨在加州閃現，尤其這波甚強的太陽風暴將極光推向更低緯度的南方，連地處南加的聖伯納汀諾（San Bernardino）也有民眾拍攝到天空的流光溢彩，喜迎這份地磁風暴帶來的禮物。

美國國家海洋暨大氣總署 (NOAA) 表示，極端地磁風暴狀況11日仍在持續，強烈的耀斑至少會持續到12日，甚至可能到下周。

加州的天空出現極光極為罕見。北加州華人作家陳茶11日表示，她上一次看到北極光是2003年在舊金山灣區。11日凌晨，她再次在北加州住家附近的曠野中拍到了極光，照片分享粉絲群立即獲得廣泛點贊。

北加華人Kevin坐在院子裡看到極光，他說，雖然只能看到紅色極光，但是在家門口能看到已深感幸運。如此霞光萬丈，難道是有寶物現世嗎？

南加華人欣欣在內華達的猛獁山（Mammoth Mountain）滑雪，她說，在滑雪封板前一天晚上竟然拍到粉色極光，好激動啊。手機拍的極光照片無需修圖就已經很美麗，再也不用去冰島或者阿拉斯加看極光。

南加華人白小姐10日晚上還專門在外面等極光，她說，跑出去沒看到什麼極光。看網上的照片，洛杉磯地區能看到的極光顯得黑漆漆的。不過有內陸帝國的朋友拍到了很漂亮的紫色極光，且朋友說手機拍出來的極光比肉眼看更漂亮。

相比加州，溫哥華和西雅圖都能看到更多彩的極光，當地華人說，人生第一次極光在自家後院看到了，場面很壯觀，肉眼可見極光的移動，當地華人群組都沸騰了，朋友圈被刷屏。 這次極光看起來真的不一樣，就在頭頂上方，以前印象裡極光都是那種遠遠在天際邊的。

歡呼雀躍極光美麗的同時，也有人擔心這波地磁風暴的影響。NOAA太空天氣預報員Shawn Dahl表示，這場風暴對電網高壓輸電線路構成風險，衛星也可能受到影響，進而可能擾亂地球上的導航和通訊服務。11日上午，SpaceX 的Starlink衛星網路服務在其網站上表示，服務已降級，其團隊正在調查。 執行長馬斯克在X上寫道，其衛星「承受著很大的壓力，但到目前為止還算穩定」。

NOAA太空天氣預報中心的科學家Rob Steenburgh表示，對地球上的大多數人來說，他們不需要做任何事情，只需享受太空天氣的禮物極光。

南加聖伯納汀諾（San Bernardino）也有民眾拍攝到天空的流光溢彩。（A...
南加聖伯納汀諾（San Bernardino）也有民眾拍攝到天空的流光溢彩。（ABC7截圖）
南加華人欣欣在內華達猛獁山（Mammoth Mountain）滑雪時拍到粉色極光...
南加華人欣欣在內華達猛獁山（Mammoth Mountain）滑雪時拍到粉色極光。（欣欣提供）

華人 加州 太空

上一則

居民搬離加州 仍可能被徵稅

下一則

母親節+畢業季 花價漲仍熱賣

延伸閱讀

北美抬頭就見彩色極光 台僑興奮：比冰島、黃刀鎮看到的更美

北美抬頭就見彩色極光 台僑興奮：比冰島、黃刀鎮看到的更美
中國發布地磁暴紅色預警 新疆阿勒泰出現極光

中國發布地磁暴紅色預警 新疆阿勒泰出現極光
太陽磁暴送大禮 南加華人驚艷極光

太陽磁暴送大禮 南加華人驚艷極光
強烈太陽風暴抵達地球 聖荷西可以看到極光

強烈太陽風暴抵達地球 聖荷西可以看到極光
太陽磁暴抵地球 美國多地看見極光

太陽磁暴抵地球 美國多地看見極光
加州減赤 不加稅但撤1萬公職缺

加州減赤 不加稅但撤1萬公職缺

熱門新聞

中華航空（China Airlines）8日推出母親節優惠促銷，折扣高達20%。（圖／華航提供）

華航5月底前開票8折 9月洛杉磯往返台北770元最便宜

2024-05-08 02:20
華人入境海關時進「小黑屋」審查，類似事件已屢見不鮮。圖為示意圖，非新聞當事人。（記者邵敏／攝影）

華男持2本護照入美 小黑屋盤問10小時 最終只許停留7天

2024-05-06 02:20
華婦在「小黑屋」 如實回答海關工作人員的問題，最終被放行。（記者邵敏／攝影）

華婦入境洛杉磯被關「小黑屋」 因缺這份文件？

2024-05-05 20:16
救援隊全力尋找兩名落水幼童。(NBC電視台)

南加母親帶孩子溪邊野餐 4歲姊、2歲弟全淹死

2024-05-08 14:47
繪圖晶片製造商輝達（Nvidia）共同創辦人黃仁勳2024年淨資產有770億元，依「富比世」億萬富豪排行榜，是加州第五大，全球排名第20。（取自Nvidia官網）　

富比世加州20大億萬富豪 3華人上榜

2024-05-04 02:19
好市多會員卡。（記者張宏／攝影）

華人好市多會員卡借人竟惹官司 被抄家控3罪

2024-05-03 17:34

超人氣

更多 >
社安生活補助金「資格放寬」未來津貼可能更多

社安生活補助金「資格放寬」未來津貼可能更多
林更新考博？出現上戲博士複試名單 招生辦：就是他

林更新考博？出現上戲博士複試名單 招生辦：就是他
甲板為何空空如也？ 福建艦8天海試 3細節耐人尋味

甲板為何空空如也？ 福建艦8天海試 3細節耐人尋味
穿制服客串成人影片、伸手揉女網紅胸部 員警警徽露餡遭開除

穿制服客串成人影片、伸手揉女網紅胸部 員警警徽露餡遭開除
身障老翁中樂透兩個月花光 更大壞消息等著他

身障老翁中樂透兩個月花光 更大壞消息等著他