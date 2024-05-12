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聖蓋博消防開放日 消防站後院飄香

記者王若然／聖蓋博市報導
聖蓋博市消防日，民眾觀看現場演習。（記者王若然／攝影）
聖蓋博市消防日，民眾觀看現場演習。（記者王若然／攝影）

聖蓋博市消防局11日舉辦了一年一次的免費開放日，在第51號消防站現場演示了多種消防技術，有使用滅火器滅火，有水砲滅火遊戲，還有消防員拆卸車輛模擬救援演習等，民眾看得大呼過癮。此外，當天還有參觀活動，民眾可以入內瞭解消防員的日常工作環境。

影音：記者王若然／拍攝

上午10時，消防站門口已停放好兩輛紅色消防車和急救車，引來不少小朋友爭相合照。消防站內，聖蓋博警消部門設有攤位，為民眾提供相關安全知識。消防員們熱情地為小朋友分發消防帽和氫氣球等禮物。此外，還有彩繪區，小朋友可以用蠟筆為各種消防形象塗色。而消防站的後院更加熱鬧，民眾循著香味排隊領取熱狗和小零食、可樂。後院中還有遮陽棚庇護的餐桌椅供民眾休息、用餐。

聖蓋博市消防局局長Steven Wallace（左）與聖蓋博市長吳程遠(右)。（...
聖蓋博市消防局局長Steven Wallace（左）與聖蓋博市長吳程遠(右)。（記者王若然／攝影）

聖蓋博市市長吳程遠（John Wu）、市議員丁言愉(Tony Ding )，市議員陳履正(Eric Chan)均現身與民同樂。吳程遠說，民眾平時對消防人員很敬重，但有一定距離，這樣的活動可以拉近消防員與社區的關係，讓民眾第一手了解消防員的工作。

聖蓋博市消防日，小朋友們近距離參觀消防車。（記者王若然／攝影）
聖蓋博市消防日，小朋友們近距離參觀消防車。（記者王若然／攝影）

聖蓋博市有一南一北兩個消防站，51號消防站位於南邊，52號消防站位於北邊。根據聖蓋博市消防局局長Steven Wallace，目前聖蓋博市共有36名消防員，但仍在積極招聘中。

除了聖蓋博市，華人聚集的蒙特利公園市（Monterey Park）也將在5月20日（周六）舉辦消防局開放日。地點位於第61號消防站（350 W Newmark Ave.），緊鄰蒙市市政廳。

聖蓋博 蒙特利公園市 氣球

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