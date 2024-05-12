核桃高中華裔家長會 古紹崙捐萬元

華裔家長會會長徐宏（右五）和創會會長蘇王秀蘭（右四）接受鑽石吧華人協會會長古紹崙（左五）捐贈的一萬元支票。（記者張宏／攝影）

核桃 高中華裔 家長會11日舉辦年度獎學金頒獎典禮暨南加華裔企業家捐款活動，現場數百名學生和家長聚集一堂。鑽石吧華人協會和會長和企業家古紹崙慷慨解囊，捐贈一萬元用於學區 和家長會。

蘇王秀蘭（左三）感謝義工們的付出。（記者張宏／攝影）

ADESSO董事長古紹崙表示，他1995年來美國創業的時候沒有親戚朋友和同學，只是帶著1000元打拚。在他50歲時，工作年資都已超過75歲的人，一次在回台灣時面部神經失調，開始以為是中風，當時回想這一生雖然努力掙錢，卻忘記回饋社會。因此痊癒後他發願要為社區做出貢獻，他把一棟價值500萬元的商業地產每年10多萬元的收入捐出，用於捐贈給他所在核桃和鑽石吧地區的學校。他尤其關注教育、安全和環保三個領域，如果有需要幫助的組織和機構也可和他聯繫。

核桃高中華裔家長會為義工學生頒獎。（記者張宏／攝影）

華裔家長會會長徐宏表示，華裔家長會每年選出多名優秀的學生提供獎學金，今年特別感謝古先生捐贈，所以家長會可繼續年度獎學金活動。今年得獎學生分別是陳安、河內晴香、孫天澤、鄧仲然、王一帆和楊昊承等應屆畢業生。活動還表揚熱心的家長和學生義工，最小年齡的義工是一年級的學生，感謝他們對家長會活動的支持。

核桃高中華裔家長會11日舉辦年度獎學金頒獎典禮暨南加華裔企業家捐款活動，圖為獲得獎學金學生和來賓們合影。（記者張宏／攝影）

值得一提的是家長會Fold a Wish手工組義工製作了不同學校不同顏色的畢業彩帶，其彩帶收入將全部捐贈給核桃高中和作為家長會經費。

前核挑市長蘇王秀蘭1997年創立核桃學區華裔家長會。（記者張宏／攝影）

核桃學區華裔家長會創會會長，前核桃市長蘇王秀蘭表示，家長會最重要活動是每年幫忙籌款給學校，核桃學區總監Bob Taylor博士感謝古會長出錢又出力的精神，華人社區需要像他這樣的人。