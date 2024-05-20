以球會友 台美盃籃球友誼邀請賽 公益大豐收

第三屆「台美盃公益籃球友誼邀請賽」於洛杉磯成功舉辦，由天仁茗茶隊奪冠。（記者張庭瑜／攝影）

第三屆「台美盃公益籃球友誼邀請賽」11日在Citrus College社區大學體育館舉行決賽。本次賽事由洛杉磯 台美商會(TACCLA)主辦，參賽隊伍包括天仁茗茶隊、三聯隊(洛杉磯台美商會、中華航空公司和駐洛杉磯經文處聯隊)、ATeam Logistics隊以及中國信託銀行隊，四隊皆實力堅強，爭奪激烈，結果天仁茗茶隊奪得本屆比賽的冠軍。賽會的收入將全數捐贈給「饅頭基金會」，用於幫助無家可歸者公益事業。

天仁茗茶隊合影。（記者張庭瑜／攝影）

決賽首場由ATeam Logistics隊對決中國信託銀行隊，爭奪第三名。雖然ATeam Logistics隊員人數最少，但最終以49:44的比分奪下季軍。ATeam Logistics隊長Mike Wang表示，球隊成軍5年，平日有固定訓練，首次參加台美盃感受到比賽的激烈程度，未來會再加強訓練，力爭明年的冠軍。

三聯隊（洛杉磯台美商會、中華航空公司和駐洛杉磯經文處聯隊）合影。（記者張庭瑜／攝影）

冠亞軍爭奪戰則在天仁茗茶隊和三聯隊之間展開。天仁茗茶隊最終以42:31奪得冠軍，三聯隊獲得亞軍。中華航空美洲地區處長鄭玉麟表示，中華航空自第一屆就參與台美盃，一直支持僑社活動，華航也將增開西雅圖至台灣的航線，希望繼續獲得大家的支持。

中場的啦啦隊表演，他們的表演為賽事增添了歡樂和活力。（記者張庭瑜／攝影）

賽事主辦方洛杉磯台美商會會長葉怡蘭表示，有賴各界的支持，台美盃得以連續舉辦三屆。洛杉磯台美商會與中華航空公司和駐洛杉磯經文處組隊參賽，去年奪得冠軍，今年雖未能蟬聯，但來年仍有機會。賽事所有門票收入皆捐贈給「饅頭基金會」，讓觀眾在欣賞精彩比賽的同時也能為公益盡一份心力。

中國信託銀行隊合影。（記者張庭瑜／攝影）

北美天仁茗茶總經理黃語諒以600元拍得義賣的4隊簽名球，簽名球將擺放在天普 市的天仁茗茶店內紀念。比賽當日所有門票及義賣收入共計2400元，全數捐贈給「饅頭基金會」，用於幫助無家可歸者公益事業。

ATeam Logistics隊合影。（記者張庭瑜／攝影）

天仁茗茶隊長黃語諒自1983年開始打球至今。他表示能夠奪冠要感謝兒子黃心瑋的組隊和訓練，球隊參賽旨在支持台美盃和僑胞商會企業，以球會友。首次參賽即奪冠，來年將再接再厲，向衛冕冠軍發起挑戰。三聯隊教練徐明豐恭喜天仁茗茶隊奪冠，並表示三聯隊來年將會全力以赴，挑戰2025年的冠軍。而美國中國信託銀行由副執行長劉建虹擔任隊長，他表示，中國信託銀行作為台灣銀行業在美國最大的投資 者之一，在洛杉磯地區就有14家分行，未來將繼續支持僑社活動，也希望能拋磚引玉，並為饅頭基金會爭取更多的捐款。

駐洛杉磯經文處紀欽耀處長表示，他非常感謝洛杉磯台美商會舉辦這次的台美盃籃球賽。（記者張庭瑜／攝影）

駐洛杉磯經文處紀欽耀處長讚揚台美商會舉辦台美盃籃球賽，吸引眾多籃球愛好者組隊參與，並將主要捐款收入全數捐贈給長期幫助弱勢群體的「饅頭基金會」。他強調，不論是球迷還是球隊都秉持「取之社會、用之社會」的精神。