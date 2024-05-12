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聖蓋博水之節 教你節水4招

記者沈瑋／亞凱迪亞市報導
從左至右，水利局副局長Anthony Fellow、亞凱迪亞市長April Verlato和蒙羅維亞市長Becky Shevlin參與「2024水之節」活動。（記者沈瑋／攝影）
從左至右，水利局副局長Anthony Fellow、亞凱迪亞市長April Verlato和蒙羅維亞市長Becky Shevlin參與「2024水之節」活動。（記者沈瑋／攝影）

聖蓋博上谷水利局於11日在亞凱迪亞縣立公園（Arcadia County Park）舉辦了「2024水之節」（WaterFest 2024）。水利局副局長Anthony Fellow、亞凱迪亞市長April Verlato和蒙羅維亞市長Becky Shevlin出席，與民眾互動，一同探討水資源管理與環境保護的重要性。此次活動吸引了大批社區居民及中小學學生前來參與，透過展覽和互動遊戲，深入了解水資源的可持續利用與保護方法。

加州大學農業與自然資源部（University of California, Division of Agriculture and Natural Resources）發布的研究表明，景觀灌溉估計佔全州年度住宅用水量的50%左右。在內陸郊區，這一比例甚至可以達到60%或更高。水利局特地製作了傳單，介紹了四種節約室外用水的方法：種植抗旱植物和樹木、在清晨澆水、使用掃帚代替水管清潔戶外區域，以及在土地上鋪設覆蓋物（mulch）。遵循這些建議，可以節省20%的室外用水。

Anthony Fellow表示，水之節已經舉辦了將近28年了，現在每年能吸引三、四千人參與，這是一個增進社區連結的極佳機會。水利局非常感激聖蓋博谷地區的居民為節約用水做出的努力，現在該區的用水量減少了超過25%。

Becky Shevlin提醒，儘管我們有過幾個雨季，但仍然有必要繼續提倡節約用水，在乾旱的年份到來之前做好準備。

亞凱迪亞 聖蓋博 加州大學

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