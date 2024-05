聖蓋博水之節 教你節水4招

從左至右,水利局副局長Anthony Fellow、亞凱迪亞市長April Verlato和蒙羅維亞市長Becky Shevlin參與「2024水之節」活動。(記者沈瑋/攝影)

聖蓋博 上谷水利局於11日在亞凱迪亞 縣立公園(Arcadia County Park)舉辦了「2024水之節」(WaterFest 2024)。水利局副局長Anthony Fellow、亞凱迪亞市長April Verlato和蒙羅維亞市長Becky Shevlin出席,與民眾互動,一同探討水資源管理與環境保護的重要性。此次活動吸引了大批社區居民及中小學學生前來參與,透過展覽和互動遊戲,深入了解水資源的可持續利用與保護方法。

據加州大學 農業與自然資源部(University of California, Division of Agriculture and Natural Resources)發布的研究表明,景觀灌溉估計佔全州年度住宅用水量的50%左右。在內陸郊區,這一比例甚至可以達到60%或更高。水利局特地製作了傳單,介紹了四種節約室外用水的方法:種植抗旱植物和樹木、在清晨澆水、使用掃帚代替水管清潔戶外區域,以及在土地上鋪設覆蓋物(mulch)。遵循這些建議,可以節省20%的室外用水。

Anthony Fellow表示,水之節已經舉辦了將近28年了,現在每年能吸引三、四千人參與,這是一個增進社區連結的極佳機會。水利局非常感激聖蓋博谷地區的居民為節約用水做出的努力,現在該區的用水量減少了超過25%。

Becky Shevlin提醒,儘管我們有過幾個雨季,但仍然有必要繼續提倡節約用水,在乾旱的年份到來之前做好準備。