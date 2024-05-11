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紀欽耀投書主流媒體 籲挺台出席世衛大會

洛杉磯訊
「比佛利報」是服務南加州富裕地區知名週報，讀者多為美國主流社會菁英，影響力大。（經文處提供）
「比佛利報」是服務南加州富裕地區知名週報，讀者多為美國主流社會菁英，影響力大。（經文處提供）

第77屆「世界衛生大會」（WHA）將於5月27日至6月1日在瑞士日內瓦召開，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處紀欽耀處長投書南加州英文媒體，呼籲支持台灣出席大會。比佛利報 (Beverly Press)及燈塔媒體新聞(Beacon Media News)旗下21家城市周報，分別於5月9日至15日同步刊登，凸顯主流媒體對台灣融入國際社會的重視。

紀欽耀在投書中指出，在整個 COVID-19 疫情危機期間，世界衛生組織和許多國家對應對策略暴露國際衛生條例(IHR)的缺陷，需要進行修訂以更有效地管理此類危機。台灣在疫情初期迅速果斷的應對，顯示了察覺疫情及快速應變的能力。承認台灣的專業知識和貢獻，國際社會可以強化集體決心，讓全球共同捍衛公共衛生，並維護公平和包容的原則。

紀欽耀於文末呼籲，2024年世界衛生日的主題是「我的健康，我的權利」，世界衛生組織和其他利益相關者必須認識到台灣2300萬人民的權利及其對全球公共衛生的重大貢獻，並支持台灣在即將舉行的第77屆世界衛生大會和世衛組織所有會議中的應有地位，這不僅是公平問題，也是強化全球衛生安全和韌性戰略上的需要。

「比佛利報」 (Beverly Press)是服務大洛杉磯Beverly Hills、West Hollywood等地區地方周報，讀者多為美國主流社會菁英，影響力大，該報網站現有60萬追蹤者。美國燈塔媒體集團旗下有21家城市周報，讀者群達31萬人，為頗具影響力的地方報紙。

紀欽耀投書英文媒體「比佛利報」和「燈塔媒體新聞」，呼籲國際社會支持台灣參與5月2...
紀欽耀投書英文媒體「比佛利報」和「燈塔媒體新聞」，呼籲國際社會支持台灣參與5月27日至6月1日召開的第77屆世界衛生大會（WHA），強調台灣的防疫表現和對全球公共衛生的貢獻，強化全球衛生安全戰略。（經文處提供）

疫情 洛杉磯 加州

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