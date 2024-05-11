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全美第一 爾灣加大打造全電動醫院

編譯陳盈霖╱綜合報導
爾灣加大健康（UCI Health）正在爾灣打造全美第一家全電動、零排放大型醫療綜合中心。（ABC 7）
爾灣加大健康（UCI Health）正在爾灣打造全美第一家全電動、零排放大型醫療綜合中心。（ABC 7）

ABC 7電視台報導，爾灣加大健康部門（UCI Health）正在爾灣（Irvine）打造全美第一家全電動、零排放大型醫療綜合中心，醫療大樓預計2025年底投入營運。

爾灣加大健康部門總監布羅斯曼（Joe Brothman）表示，這座醫療建築將成為未來醫院與高能耗建築（high-energy-intense buildings）建築典範。他補充，「可持續性對於醫院來說並不常見。」「醫院將全天候24小時開放。醫院的許多通風需求，使得我們的冷暖氣與通風設備，比普通建築要求更高。」

為滿足大部分上述要求，許多機構都用碳燃燒。然而，爾灣加大健康部門新打造的醫療大樓卻承諾會有不同。與大多數醫院使用瓦斯加熱與冷卻水不同，這裡的電鍋爐和冷凍機，以可持續方式運轉。

布羅斯曼說，全新打造的醫院建築使用的大部分電力，均來自爾灣加大電網的可再生能源。全電力中央公用設施（all-electric Central Utility Plant）是這棟建築運營監控中心，裡面包括運行源熱泵（air source heat pumps）。

布羅斯曼說，沿海地區適度的氣溫是關鍵。「就像住宅或其他辦公大樓使用的傳統熱沯一樣，它們可以正向或反向運行，以利用外部環境溫度加熱或冷卻設施中的供暖和通風設備。」

該校校園位於Jamboree街和Birch街拐角處，未來將有一家擁有門診、癌症中心和近150張病床的綜合性醫療中心，並有24小時急診室。

門診經理杭特（Donna Hurt）表示，他們對醫療體系成為可持續發展目標一份子感到興奮，其中包括2050年實現淨零排放等。「這對環境而言是偉大的，我們不僅治療患者，還治療我們環境。」

爾灣加大 癌症

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