「小樓昨夜又東風」線上文學講座 11日登場

人文磚基金會暨美華人 文學會將於11日舉辦2024美華文藝季春季線上人文講座（4），由特邀嘉賓夏祖焯教授（夏烈）主講「小樓昨夜又東風─這些年來為何，又如何跨越領域？」

夏祖焯是台灣著名作家林海音女士和何凡先生的長公子，他本人是土木工程博士，也是台灣國家文藝獎得主。他將在本期講座中分享他對文學、社會學及寫作抱有極大興趣的原因，也將分享他對文學和社會學的看法和態度。

他的越界創作重疊是帶來混亂與疏離，還是挑戰及激動？他是靜默的感受悲劇美感，還是深刻體驗理性及知性的人生？這些年來為何，又如何跨越領域，是否能被各領域接受？回憶工程師及人文藝術的往日，他將分享其內心的深刻感受。

夏祖焯教授筆名夏烈，留美工程博士，在大學教授近代歐美及日本 文學課程，著有小說《白門再見》，其長篇小說《夏獵》1993年獲頒台灣文學最高的「國家文藝獎」。然而，夏教授真正的興趣是社會科學，尤其是跨越工程科技、文學藝術、社會科學三領域的交叉學科。

講座時間：5月11日，美西時間6~8pm；美中時間8~10pm；美東時間9~11pm；台北亞洲時間5月12日（周日）9~11am，Zoom Meeting ID: 837 5052 6109，Passcode: 855100。