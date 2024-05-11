美國雲南總商會成立 馬世雲盼增經貿往來

美國雲南總商會成立慶典暨加州投資論壇日前在聖瑪利諾（San Marino）舉行。（記者張宏／攝影）

美國雲南總商會成立慶典暨加州投資 論壇，日前在聖瑪利諾（San Marino）舉行。活動展示雲南特色文化和美食等，加州財務長馬世雲也參與活動。她表示，家族深深根植雲南，她名字裡的雲，就是雲南的雲，希望未來加州和雲南有更多經貿往來。

南加華聯主席張勇（左四）等代表為姚依娜（右四）頒發賀狀。（記者張宏／攝影）

雲南總商會會長姚依娜表示，成立商會的目的，是讓美國各地雲南籍商人有交流平台，為會員提供資源和知識分享，通過各種活動為會員提供更多機會和價值，同時也幫助雲南產品出海。雲南有其特色優勢，如已有美國品牌在雲南建立藍莓基地，雲南本地的非物質遺產、美食、茶葉等，都頗具特色和吸引力。雲南省駐美國（紐約）商務代表處主任陳旻崝，則向與會者介紹投資雲南的優勢和機遇。

加州財務長馬世雲（右四）為雲南總商會會長姚依娜（左四）及其團隊頒發賀狀。（記者張宏／攝影）

加州財務長馬世雲表示，她對雲南有深厚情感，她的祖父畢業於雲南陸軍講武堂，1928年成為昆明市首任市長，她的父親也出生在昆明，當地還有馬家大院。她希望未來促成加州與中國雲南建立友好省州關係。加州作為全球經濟的中心，在創新、科技和文化方面，具有領先優勢。她歡迎來自世界各地投資者，願與雲南攜手推動雙邊合作，取得更大成績。

現場展示雲南特色文化和美食等產品。（記者張宏／攝影）

加州百年漿果企業Driscoll在雲南種植的藍莓，是中國最大的藍莓基地，其國際部負責人Jenet Decosta表示，其生產基地遍布全球六大洲，暢銷全球66國。在2013年底，他們開始在中國雲南種植生產莓果，目前已成為其最大藍莓基地，當地氣候和環境很適合莓果生長。

在聯邦眾議員趙美心和馬世雲見證下，美國雲南總商會會長姚依娜、理事長崔芸嘉（Richard Cui）、 監事長陳建華（David Chen）、法律顧問張倩（Jenny Zhang）、常務副會長：束強（Jason Shu）、王傑夫（Jefu Wang）、楊繼州（Jack Yang）、朱力（Julian Zhu）、副會長郎焜（Kun Lang）、姚韻芳（Fannie Yao）、凌志華（William Ling）走馬上任。趙美心對雲南總商會的成立表示祝賀，並對其未來的發展充滿期待。

聖瑪利諾議員黃文谷、聖蓋博市長吳程遠、市議員丁言愉、蒙特利公園市長黃泰平、美國南加 州華人聯合總會會長熊文勝、監事長龐飛、美國南加州華人社團合會主席張勇、理事長江風年等百餘人出席。