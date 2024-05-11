移民故事／孫偉曾任職酒店 見識各類房客 目睹警匪槍戰

社區人士孫偉曾擔任連鎖酒店高管，看盡各種房客。（記者啟鉻／攝影）

南加社區活躍人士孫偉，曾在一家美國全球連鎖酒店擔任高管，由於工作表現出色，獲得二次優秀經理人獎。後來他轉換跑道從事物業管理，多年來見識過各式房客，目睹警方執法人員大陣仗包圍酒店抓嫌犯，酒店成戰場。

孫偉說，他於1990年代末受中國總公司委派，來美擔任洛杉磯 分公司副總經理，同時總公司在內陸安大略機場附近投資 一家全球連鎖酒店，他擔任主管。為了盡快熟悉業務，他爭分奪秒學習酒店專業知識。半年後，基本可以應付酒店相關業務。同時也開始接觸各類房客。他說，雖然有些客人衣冠楚楚，開著名車，實際上可能是個重罪犯。曾經有一天FBI探員上門，說正在追蹤的一名毒品交易要犯，就是酒店中的一名房客。

孫偉說，當探員詳細說明後，他才意識到，該房客是一名非裔 男子，每周來酒店住一次，平時穿著很得體，完全像位紳士。這名販毒分子經常在網上訂房間，然後飛到安大略機場，酒店出車提供交通服務。據酒店服務人員說，非裔男子出手很大方。

孫偉表示，有時還會遇到幫派為女郎內訌鬥毆。一次有兩名打扮時髦女孩住進酒店。不久就發生洛杉磯幫派與當地幫派為爭奪女孩鬥毆，最終演變為槍戰，兩夥幫派成員持槍對射。槍戰現場就在酒店門前，引來警察大陣仗將酒店包圍，附近街路交通封鎖。天空有警方直升機盤旋，地上有執法人員荷槍實彈，最終將部分幫派分子拘捕。孫偉說，當時他也嚇壞了，為了避免遭到流彈誤傷，他從經理室匍匐進到酒店前台，樣子很狼狽。

在美國經營酒店，有的女房客就是暗娼，這種情況很常見。孫偉表示，中國改革開放後，為了促進中美交流，不少企業家到美國參觀訪問。一天，一批中國企業家考察團住進了酒店。次日訪團翻譯向他報告，說一名年輕女子打電話到他房間，詢問是否需要特殊服務，並說不出酒店就能享受到。這名翻譯很害怕，以為是美方執法人員有意試探。第二天經過詢問才知，是當地暗娼為了招攬生意也住進酒店。

孫偉表示，有時遇到的客人也是令人啼笑皆非。他管理的酒店提供一些航空公司空姐住宿。一天，前台服務人員接待一位客人電話，聲稱一定要訂到空姐房間的隔壁，否則要投訴酒店對客人服務不周到。服務人員感到很奇怪，猜想或許這位客人在飛機上看上了某位空姐，希望住在空姐房間隔壁，能與相中的空姐發展親密關係。

孫偉移民美國多年，現在已經轉換跑道從事物業管理。他還創辦了美中經貿文化藝術聯合會，希望為中美友好民間交流方面做些事情。