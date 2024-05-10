高爾夫女神節 頒最佳穿著獎

參賽的女性選手角逐最佳女神穿著獎。（記者張宏／攝影）

洛城第四屆高爾夫女神節日前在南加 風景秀麗的維多利亞球場（Victoria Club）舉行。來自南加州 猛虎高爾夫球會和ABC貸款 銀行隊100多名高爾夫選手同場競技，且參賽的女性選手還可角逐最佳女神穿著獎。

南加州猛虎球會賽事總監Peter Yang表示，今年共有104名高球愛好者參與比賽，高爾夫以前是男性選手居多的運動，現在越來越多的女性加入，該球會的女性有20%。在球場上，女性在服飾和外形上都是亮點，舉辦高爾夫女神節的目的就是讓女性選手有更多展示機會和參與熱情。女性在打高爾夫方面還有自身優勢，通常男性學習高爾夫的年齡比較晚，身體彈性不如年輕人，女性身體韌性和柔軟度方面更勝於男性，上手更快。他呼籲更多女性加入高爾夫球的隊伍，不僅能健身，還能社交擴展人脈。

貸款銀行隊代表Allen Law表示，該銀行每年都會贊助一次高爾夫球比賽，希望能借助戶外運動宣導更健康的生活方式。今年恰逢母親節將至，舉辦高爾夫女神節目的也是回饋和感謝女性的付出和貢獻，當天參加比賽的高爾夫女性球員都會有特別的禮物。