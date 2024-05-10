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華人單親媽 為女兒學費創業

記者張宏/洛杉磯報導
加盟壽司吧連鎖品牌需要通過培訓和考試。（記者張宏／攝影）
加盟壽司吧連鎖品牌需要通過培訓和考試。（記者張宏／攝影）

華人單親媽媽為女兒大學學費，學習壽司並打進主流超市。Janice孟來美七年，一個人撫養女兒，為支持女兒完成藝術夢想，她不僅身兼多職，且加盟壽司吧開闢新賽道。她說，從來沒有吃過的苦，因為女兒都能堅持下去。

（影音來源：記者張宏）

在杭廷頓灘（Huntington Beach）一家老美超市一進門就看到Janice孟忙碌的身影，她在為來往客人提供免費壽司試吃。美食家林慧懿也為其站台，大誇其壽司做的好。

七年前，在中國有穩定工作的Janice為了給孩子不一樣的成長環境隻身赴美。她說，作為一名單親媽媽獨自撫養女兒並不容易，但女兒非常懂事，為減輕她的經濟壓力，從中學考大學成績都是A或A+，考大學也沒有找升學顧問，最終以出色成績考入巴沙迪那的藝術設計學院（Art Center）。

Janice孟進入壽司業也和女兒有一定關係。她說，因為女兒喜歡動漫會說一點日語，還特別喜歡吃壽司。偶然機會她看到超市裡的日本壽司加盟店，就萌生開壽司店的想法。她選擇做FujiSan的加盟店， 因該品牌幾乎遍布全美的主流超市，沒有攤位費和水電費，而是通過出售壽司的收入和超市分成的方式進行，這比自己開店風險和開銷更低。

但是FujiSan要求加盟店店主必須經過壽司培訓和考試。Janice孟表示，在培訓兩周期間，她每天要開車一個多小時，從早上7點站到晚上6點，前後一共11個小時。她站到第五六個小時的時候都想放棄了，因為她從來沒有站過那麼久和承擔如此繁重的工作量。當她想到女兒就有了動力，她挺過了兩周的實習。

之後的困難是語言，她說，英語對她來說有一定難度，她只能聽懂一部分，其他再課後詢問老師。她完成培訓後還要參加75分鐘的考試，在考試期間她做了21個手捲和20盒壽司，兩個手都被劃破了，最終拿下加盟證書。

現在Janice每天早出晚歸，不僅要奔波於聖蓋博到杭廷頓灘的壽司吧，還要兼顧其他工作。她說，收入是靠汗水和努力換來的，女兒畢業後還想去耶魯大學讀碩士，聽說那裡的學費更貴，為了女兒她會更加努力。

美食家林慧懿也為其站台，大誇其壽司做的好。（記者張宏／攝影）
美食家林慧懿也為其站台，大誇其壽司做的好。（記者張宏／攝影）
Janice每天早出晚歸奔波於聖蓋博到杭廷頓灘的壽司吧，還要兼顧其他工作。（記者...
Janice每天早出晚歸奔波於聖蓋博到杭廷頓灘的壽司吧，還要兼顧其他工作。（記者張宏／攝影）
Janice孟希望開闢新的賽道，幫助女兒完成學業。（記者張宏／攝影）
Janice孟希望開闢新的賽道，幫助女兒完成學業。（記者張宏／攝影）
杭廷頓灘（Huntington Beach）Stater Bros.超市一進門就...
杭廷頓灘（Huntington Beach）Stater Bros.超市一進門就看到Janice孟忙碌的身影。（記者張宏／攝影）

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