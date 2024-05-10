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9肺結核患者恐已接觸175人 長堤進入公衛緊急狀態

編譯胡立宗／綜合報導
肺結核病菌經由空氣傳染。（取自聯邦疾病防治中心網頁）
肺結核病菌經由空氣傳染。（取自聯邦疾病防治中心網頁）

全美的肺結核病例2023年達9615人，較2022年增加16%，加上肺結核帶原者多數不會發病、也未經篩檢，因此專家初估帶原者可能高達1300萬人，發病者只占5%至10%。值此之時，洛杉磯縣長堤市的同一棟樓卻出現14個病患，因此議會宣布進入公衛緊急狀態，動用可用資源全力防堵肺結核擴散。

NBC報導，長堤市衛生官Anissa Davis在同一棟單人房旅館發現14名肺結核病患後，宣布進入緊急狀態，市議會7日晚間同意此舉，因為衛生局認為，這批感染難以防治，因為包括無家可歸或居無定所者，還有精神疾病、物質濫用與嚴重併發症。

長堤市九名病患已經住院，一人死亡。截至6日，已有175人接觸過肺結核病患，衛生局正在逐一篩檢。但自上周以來已經沒有再增病例。衛生局表示，現下的當務之急是建立診斷治療機制，如此才能把資源用在最需要的地方。

遊民是肺結核的高危險群，包括某些人物質成癮導致免疫系統弱化，還有群居於人口密集之處，導致病菌快速散播。既有健康問題，如糖尿病、癌症與HIV帶原者，都使得肺結核病的治療難以執行。肺結核病菌經由空氣散佈，因此劇烈咳嗽、打噴嚏、一直講話都可能傳染，初期的肺部徵狀可能要三周或更久才會出現。

長堤市衛生局已經隔離現有病患加以治療，並提供臨時住所與飲食、接送服務。已經發病的人，至少要服用抗生素六個月，部分人可能要一年或更久。不過，對於肺結核是否在27年後再度爆發，醫療專家看法不同：耶魯大學公衛學院的流行病學副教授Luke Davis認為，可能只是篩檢手段愈來愈普及；約翰霍普金斯大學肺結核研究中心的主任Richard Chaisson則認為，相對於新冠，肺結核的篩檢遠遠不及，很多人只是未被檢出帶有肺結核病菌。

美國預防醫學專案團隊（U.S. Preventive Services Task Force）建議，基於肺結核風險升高，第一線醫生應該增加篩檢頻率，特別是遊民收容所，監獄，以及來自高風險國家的病患。但是舊金山加大的流行病學副教授Priya Shete表示，肺結核病例去年增加，今年也增加，未來幾年還可能增加，趨勢並非不可掌握，除非採取緊急措施否則很難改變趨勢。

長堤 緊急狀態 遊民

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