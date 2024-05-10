市府擋拆夢露舊宅 富豪提告

已故知名影星瑪麗蓮夢露（本報系檔案照）

洛杉磯 文化遺產委員會1月推薦已故知名影星瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）的家擁有地標地位，是拯救這座住宅免於被拆除的一個關鍵步驟，受到粉絲及古蹟 保護者的歡迎。

不過，根據洛杉磯時報報導，此一位於布蘭伍德（Brentwood）的房屋新業主日前控告洛杉磯市，要求恢復拆除權。控告指出，市政府在努力將這座房屋指定為地標時違反了憲法，並指責市府在試圖保護一座不符合歷史文化紀念碑地位標準的房子時，進行了「背地操縱（backdoor machinations）」。

這場官司來自億萬富翁女繼承人米爾斯坦（ Brinah Milstein ）和她的丈夫、前真人秀製片人班克（Roy Bank），他們去年夏天以835萬美元購買了這座具有西班牙殖民風格的房屋，並即制定了將其拆除的計畫。根據訴訟，他們擁有隔壁的房子，希望將這兩個物業合併，以擴建自己的住所。

夢露於1962年以7.5萬美元購買了這座房子，六個月後因藥物服用過量而在此宅去世，得年36歲。拉丁語Cursum Perficio（旅程在此結束）被鑲嵌在前廊的瓷磚上，儘管其來源是一個謎。

影迷和保護主義者指出，這座住宅是好萊塢歷史的一部分，是夢露遺產的實物紀念。但米爾斯坦和班克不同意。他們的訴訟指出，自夢露去世以來，這座房子已易手14次，並已大幅改建，過去60年中發放了十多個許可證進行各種改造。因此，訴狀中說，這座房子中沒有任何一個能證明夢露女士曾在此居住過的實物證據，沒有一件家具，沒有一片油漆，沒有一塊地毯，沒有任何東西。」

這座房子從街上看不到，但這不影響它成為一個遊客熱門景點。影迷和旅遊巴士湧向該物業，拍攝隱私牆的照片，而訴訟聲稱這對社區造成了困擾。

關於這座房屋的爭議，自2023年9月以來一直在醞釀。市政府於去年9月7日向米爾斯坦和班克發放了拆遷許可證。公眾很快抗議，洛杉磯市議員帕克（Tracy Park）表示，她收到數百封電子郵件和電話，敦促她啟動將房屋宣布為歷史文化紀念碑的程序。之後，市議會投票 進行地標考慮程序，撤銷了拆遷許可證。該議會將在今年夏天正式投票，決定是否將該房屋宣布為歷史文化紀念碑。因此，這場官司的目的是取消該投票，恢復拆除該物業的權利。