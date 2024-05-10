羅斯密高中3校友控曾遭性虐 20教師涉案

羅斯密高中驚爆多起令人震驚的性侵案件。（KTLA5）

洛杉磯縣華人聚居城市羅斯密高中（Rosemead High School），驚爆多起令人震驚的性侵案件。3名女性被害人日前對學區 提起訴訟，表示自己受到老師的性虐待；更有校友爆料，已證實數十起不當性行為事件，涉及該校20名教育工作者。

案發地羅斯密高中屬於艾爾蒙地 聯合高中學區（El Monte Union High School District）。根據KTLA5、ABC7等多家媒體的報導，3名女性5月6日（周一）向學區提起訴訟，稱自己在羅斯密高中讀書時遭受多名教師性侵，並表示她們不是僅有的受害者。

被害人Jane C.H. 表示，站出來為性侵事件發聲很難，挺身而出也非常困難。另一名被害人Jane J.L. Doe表示，她14歲時被網球教練性虐待，「對於這段秘密關係，教練不想讓我的家人知道，他帶我遠離羅斯密，或者把我送到離住所幾個街區的地方。」這名女性指出，學校其他工作人員對這段關系知情，他們是同謀。

受害女性8日（周三）公開稱她們為其他眾多學生提起訴訟，「我們在這裡，想為所有被害女生發聲，為你們討回公道。」大約15年前，這些女性都是羅斯密高中學生，這麼多年，她們一直不敢為正義出面，如今呼籲加州 司法廳、教育廳調查學校和學區內「猖獗的性虐待行為」。

受害者律師Michael Carrillo，稱校園內發生這種狀況是「系統性失敗」。Carrillo指出，校方忽視加州法律法規，沒有立即報告虐待兒童行為，而是自己進行調查。

商業內幕（Business Insider）記者Matt Drange是羅斯密高中校友，他撰寫一系列文章，詳細介紹該校多名教師和領導層，在處理不當行為時不作為。Drange稱這個學校是「性掠奪者的遊樂場」，所有行為都可能違反學區政策，其中一些更是犯罪行為。Drange寫道，已證實數十起不當性行為事件，涉及20名不同的教育工作者，他們對學生身體發表猥褻言論，甚至實施強姦。

KTLA5報道指出，其中一些性侵犯事件從未被揭露，即使曝光，老師們也不擔心會被抓。名叫Barbara的女性表示，當她問該校一位老師，為何如此公開追求十幾歲的女學生，老師的回答是，「我們不會因此受到懲罰。」