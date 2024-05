洛時精選／9城鎮15萬元可買房 郊區風貌

Trona附近的礦場。(攝影Irfan Khan/洛杉磯時報)

加州 的房價 看來還是只漲不跌,不過如果仔細找,還是可以發現九個地區的房價中位數低於15萬元。雖然這些地方離繁華的都市都很遠,但是當地人認為低房價與特殊風貌值得。

過去30年,Ann Epperly都住在聖伯納汀諾縣屬地Trona,房價平台Zillow今年2月的中位房價低於15萬元。她每逢周五就會到鎮上的歷史中心當志工,順便回想過去幾十年的變化。

80歲的Ann Epperly說,這裡曾經一度很熱鬧,因為大家都來採集硼砂,但是現在這樣也不錯,「安靜,沒人喧嘩,也不會有車子撞你」。她喜歡這裡的人,也享受騎馬溜達。

在房屋中位價78萬9000元的加州,這九個城鎮是房價合理的孤島。Zillow資料顯示,加州有210個大小城鎮,房屋中位價超過100萬元。中位價最低為11萬4000元,分布在俄勒岡州邊界,分別是Dorris、Macdoel與Tulelake,居民都少於千人,位處農地之中。

位於太浩湖北邊90哩的Herlong是另一個低房價的小鎮。南加則有五個,分別是Boron、Yermo、Hinkley、Johannesburg與Trona,它們多半位處沙漠,早年因為挖礦而崛起,但後來的幾十年人口一直減少。

Boron起名自硼砂(borax),Hinkley則因為地下水汙染而成為電影「永不妥協」(Erin Brockovich)的起點。

Trona(天然鹼)起源於1914年,因為American Trona Corporation跑來設廠,一直到1950、1960年代還算繁榮,但是工廠關門後,空屋就愈來愈多。49歲的房地產仲介 Sonney Berri說,新冠疫情後,房價曾經上漲過,因為都市人跑來買房,現在居民則開始修房,讓社區看起來更像樣。

Trona居民最多時達到6000人,但是現在只剩1700人。包括Trona在內的Searles Valley,2010年至2022年人口少了15%。Trona中位房價只有5萬2000元,附近的Johannesburg,中位房價8萬6000元,兩地去年房價都跌了17%。

住在這樣的小鎮裡,房價合理是另一個優點,當地的中位房價是家戶年收的兩倍,加州其他地方至少十比一。Searles Valley 2022年的家戶中位年收為5萬4000元,遠低於加州平均的9萬2000元,當地的貧窮比例近20%,也高於加州平均的12%。

Trona的Ann Epperly說,小鎮的復興,除了靠居民變多,還有些事可以變得更好。附近鄉鎮的人,以前都到Trona來買東西,但現在情勢逆轉了。Trona最近的醫院與Walmart在25哩外的Ridgecrest。

她說,Trona以前是樞紐,現在只是有個大工廠的小鎮,意指Searles Lake邊的珠寶與礦物工廠,「我們鎮上需要一些商店」。不過,她說,到沙漠露營的人變多了,這是件好事,「感覺好像洛杉磯 終於發現Trona的存在了」。

房仲Sonney Berri說,加州的城裡人都在遠郊找更大、更便宜的房子,加州的小鎮應該會愈來愈受歡迎,「因為在都市裡,不但空間小,還要付高價」。

(原文來自洛杉磯時報,撰稿記者為Terry Castleman。原文連結:

These are the California cities where $150,000 still buys you a home. Could you live here?