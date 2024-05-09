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母熊帶兩隻小熊 到社區游泳爬樹

記者楊青/蒙羅維亞報導
大熊媽媽在後院游泳，小熊寶寶在岸上觀看。（Ricky Martine和Brian Gordon提供）
大熊媽媽在後院游泳，小熊寶寶在岸上觀看。（Ricky Martine和Brian Gordon提供）

蒙羅維亞一戶人家在公眾平臺上公佈的大熊媽媽帶著兩隻小熊寶寶在後院游泳爬樹玩耍的小視頻，一天內獲得世界各地六位數字的點贊和留言。

Ricky Martine和Brian Gordon的住家後院，6日再次迎來大熊朋友，不過這次大熊帶來兩隻看起來出生不久的小熊寶寶。他們7日向媒體表示，兩年多前搬來蒙羅維亞居住，每星期約有三天都能見到大熊造訪後院，游泳、爬樹、玩耍、覓食，但帶小熊寶寶一起來還是第一次，太可愛了。

兩人本周一拍到好幾段熊視頻。先是大腹便便的母熊帶著兩隻小寶寳大搖大擺進入後院，熊媽媽熟練地進入游泳池游泳，兩隻寶寶好奇地在岸邊張望，想學又怕，曾有幾秒，兩隻小熊似乎是被池水發出的聲音嚇到，轉身就跑。兩隻小熊隨後另闢玩耍天地，雙雙嘗試去爬院子中的一棵大樹。一小熊身輕如燕，一會兒就爬上去，另一小熊似乎膽小，各種嘗試小心翼翼。

Martine和Gordon說，熊已成為他們生活中的有趣的組成部分，幾天不來就開始想念。為了讓熊喜歡到後院游泳，他們特別買來玩具坐墊，但經常被熊損壞，現在游泳池的玩具坐墊，就是三天前才買的。兩人還特別拍了大熊在游泳池玩耍的照片，請當地畫家繪成一幅巨大的油畫，放在他家中最顯著的位置。

很多鄰居也開始給熊熊們取名字，曾有鄰居要給一隻經常光顧她家的大熊取名「南瓜」，因為大熊在萬聖節期間經常到她家吃南瓜，但這個名字遭到其他鄰居否決，因為熊還有其他太多有趣的事情可以取名。

Ricky Martine和Brian Gordon的家位於蒙羅維亞靠山社區的最...
Ricky Martine和Brian Gordon的家位於蒙羅維亞靠山社區的最後一家，一周至少三天有熊光顧。兩人笑稱，熊熊使用泳池的次數比他們還多。（記者楊青/攝影）
小熊寶寶爬樹，大熊媽媽在樹後面看守保護。（Ricky Martine和Brian...
小熊寶寶爬樹，大熊媽媽在樹後面看守保護。（Ricky Martine和Brian Gordon提供）
大熊媽媽帶著兩隻剛剛出生的小熊寶寶走入住家後院。（Ricky Martine和B...
大熊媽媽帶著兩隻剛剛出生的小熊寶寶走入住家後院。（Ricky Martine和Brian Gordon提供）
Ricky Martine和Brian Gordon的家位於蒙羅維亞靠山社區的最...
Ricky Martine和Brian Gordon的家位於蒙羅維亞靠山社區的最後一家，一周至少三天有熊光顧。（記者楊青/攝影）
小熊寶寶爬樹，大熊媽媽在樹後面看守保護。（Ricky Martine和Brian...
小熊寶寶爬樹，大熊媽媽在樹後面看守保護。（Ricky Martine和Brian Gordon提供）
Ricky Martine和Brian Gordon的家位於蒙羅維亞靠山社區的最...
Ricky Martine和Brian Gordon的家位於蒙羅維亞靠山社區的最後一家，一周至少三天有熊光顧。（記者楊青/攝影）
第一次跟媽媽出門的小熊好奇地拍鄰居家的玻璃門。（Ricky Martine和Br...
第一次跟媽媽出門的小熊好奇地拍鄰居家的玻璃門。（Ricky Martine和Brian Gordon提供）
熊媽媽帶剛出生的熊寶寶到社區人家玩耍覓食。（Ricky Martine和Bria...
熊媽媽帶剛出生的熊寶寶到社區人家玩耍覓食。（Ricky Martine和Brian Gordon提供）

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