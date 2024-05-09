男子違規取水 丟馬拉松冠軍頭銜

24歲男子普拉多（右）在橙縣馬拉松比賽中率先抵達終點，但因違反規則從家人處取水而被取消男子組冠軍資格，最終由來自聖彼渚市的楊傑森替補為男子組冠軍。（abc7電視台）

在近期舉行的橙縣 （Orange County）馬拉松 比賽中，來自芳泉谷（Fountain Valley）的24歲男子普拉多（Esteban Prado）首先衝過終點線，但因違反比賽規則而被剝奪男子組冠軍頭銜，由第二名替補冠軍。

據悉，他在比賽期間從家人手中接過水瓶違反田徑規則，該規則要求運動員只能從官方設置的補水站獲取飲用水。主辦方宣布由來自聖彼渚市（San Pedro）楊傑森（Jason Yang）以2小時25分11秒的成績替補為男子組冠軍。

OC馬拉松比賽總監庫特查爾（Gary Kutschar）表示，普拉多的資格取消是因為他在比賽中接受未經授權的援助。而遵守規則對於保證比賽的公正性和公平性至關重要。普拉多承認自己在賽場上從家人那裡接過水瓶，但解釋說他對從觀眾那裡接水的具體規定並不了解。他表示，由於他經常是視野中唯一的跑者，每到補水站，志願者們總是忙碌異常，有時在轉彎處他甚至會從人群中消失。

由於這次違規行為，普拉多將無法利用此次比賽的成績來獲得未來賽事的參賽資格。他計劃在秋季參加第三次馬拉松比賽，並承諾將嚴格遵守所有規則。