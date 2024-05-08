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32工時制 部門溝通、時間壓力可再改善

編譯組／綜合報導

華盛頓州聖胡安縣從每周40小時工作時間過渡到32小時的過程並不完全順利，有12%的員工指出有額外壓力。一些管理人員表示，他們正在加班，以確保計畫在截止日期前完成。報告指出，員工在部門間溝通、在較短的工作周內完成任務、管理某些需要大量時間的季節性項目方面遇到了挑戰。

此外，對縣部門的前台和電話線工作人員而言，工作周制度的變更仍帶來了一些後勤挑戰。報告指出，新工時制讓一些經理感到壓力重重，因為他們及警局的員工並未納入這一變化。

雖然聖胡安縣大多數員工的工時減少20%，但從去年10月到今年3月，整個組織的總工時平均僅下降8%，部分原因是填補了更多的職位空缺。根據報告，一些部門正在使用分時排班，以便每天提供服務；部分部門則改為每周工作四天，使用協作軟體，召開較少的會議，並進行員工交叉培訓，以在更短時間內完成相同數量的工作。

公眾反應則是褒貶不一，有34%的員工反映了積極的反饋，另有34%的反饋是負面的。例如一些辦公室在周五關閉。一位居民在該縣Facebook的帖子對報告評論說：「我周五放假，但在幾個該縣辦公室被拒絕服務，因為周五關閉。」

臨時縣經理Mark Tompkins在聲明中說，「我們對初步結果感到鼓舞。然而，我們知道，需要更多的數據和更長的時間來了解這種時間表對組織的真正影響」；他並指出，「我們知道我們的居民不是唯一關注的人， 其他市鎮和組織也正在從這裡學到的教訓中學習」。

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