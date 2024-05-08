軍用無人駕駛潛水車 南加海域完成測試

無人駕駛潛水車完成南加州附近海域測試。（DAPPA)

據KTLA5電視報導，一款名為魔鬼魚（Manta Ray）的無人駕駛水下車輛已於3月間在南加州 海岸附近完成水中測試，該車輛由高科技公司Northrop Grumman製造，提供一種新型的「長時間、長距離、具有有效載荷能力的水下無人載具」，以支持海上作戰。

根據國防部 高級研究計畫署（Defense Advanced Research Projects Agency，DARPA）魔鬼魚計畫經理沃爾納（Dr. Kyle Woener）博士的說法，一旦部署，無人駕駛潛水車輛將利用高效的浮力驅動技術在水中快速移動。這款車型設計有多個不同大小和類型的有效載荷艙，以支持各種海軍任務。

根據報導，這款「魚形無人潛艇」能夠在海底停留很長時間而無需加油，為海上作戰提供了長時間的支援。

此外，該潛水車輛在南加 州海岸附近的測試還展示了其優異的運輸、組裝和快速部署能力。魔鬼魚原型機被分段從馬里蘭州（Maryland)運送到南加州海域進行測試，這一過程中展示了其可靠的運輸和組裝流程，以及快速投入使用的能力。

美國海軍將參與該車輛的未來測試，並期待能夠在海上作戰中發揮重要作用。隨著無人駕駛技術的不斷發展，魔鬼魚潛水車將為美國軍方提供更多的戰術選擇和增強海上作戰能力。

國防部高級研究計畫署簡稱DARPA，是美國國防部下屬的一個機構，成立於1958年，使命是在國家安全和國防領域中推進前沿科技和創新。DARPA的宗旨是為了確保美國軍事的科技優勢，並應對未來的威脅和挑戰。

DARPA以其大膽的科技項目和創新性的研究聞名於世。該機構致力於推動高風險、高回報的創新研究，鼓勵科學家、工程師和創業家探索和開發各種前沿技術，這些技術包括人工智能、生物技術、太空技術、無人系統、網絡安全和先進的武器系統等領域。