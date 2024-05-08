洛杉磯聯合學區：校園需更多綠地並對大眾開放

洛杉磯聯合學區的官員及社區領袖聽學生代表Rosemary Ruiz（左一）介紹自己在校園內開展的綠化工作。（記者沈瑋／攝影）

洛杉磯 聯合學區 （LAUSD）及教育委員會多位官員5月3日出席在洛杉磯州立歷史公園舉辦的圓桌會議，共同探討為中小學學生建設更大綠化面積的校園、向社區開放更多校園綠地，促進身心健康和學習成效，應對低收入 及少數族裔社區所遭受的「環境不公義」（environmental injustice）。

在洛杉磯聯合學區內，學校的室外活動空間多為瀝青地面，綠地較少。據學區設施主管Krisztina Tokes表示，有400多所學校的綠地覆蓋率不到30%，有200所左右的學校則不到10%。學區生態可持續性主管Christos Chrysiliou解釋道，很多學校建於四、五十年前甚至百年前。從建築師的角度來看，在當時，如何利用好室內空間更受重視，而室外空間常被忽略。「我們與自然切斷了聯繫」是近年來不斷興起的意識。

瀝青地面一到夏天熱得像是燒烤鐵板，影響學生的學習狀態和健康。洛杉磯兒童醫院福利辦公室項目經理Marci Raney博士指出，研究表明如果學校提供更多綠植覆蓋的空間，能顯著增強學生的身心健康，作用可緩解哮喘，減輕焦慮、抑鬱，減少人際衝突以及反社會、霸凌行為。

2022年，該學區教委會通過決議，要求到2035年，所有學校校園至少應有30%的綠地。學區聯合了許多社區團體、非營利組織，以期集聚眾人之力朝著這一目標努力。洛杉磯社區土地信託（Los Angeles Neighborhood Land Trust）執行董事Tori Kjer表示，實際上在社區推行更多綠地並非是全新舉措，此前各區已經為此做出許多努力。建設新公園很難，但能否開放現有的一些學校綠地、賦予低收入及少數族裔社區使用亦是選項之一。

此次圓桌會議邀請了一位學生代表Rosemary Ruiz，她是洛杉磯市中心的Brio College Prep的11年級學生。在學校，她成立了「Go Green」社團，帶領同學種植樹木、蔬菜和水果，一起學習園藝知識、加州原生樹種等。由於她所在的學校的很多學生來自低收入家庭，能收穫自產的蔬菜水果帶回家也是好事。她也在考慮將項目擴展至該學區其他學校。

如何最大程度地利用現有資金和資源，以及制定有效的長期、具體又積極的解決方案，確保校園綠化的可持續性，離不開社區各界的積極響應。官員們表示，下一代即是希望所在。學生代表的參與和領導，讓成年人更有信心將改變落實在校園和社區中。