我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加灣區山上房子保費從2000元漲到1萬 買家忍痛割愛

馬斯克急調救火員朱曉彤返中國 力阻特斯拉市占流失

緩解缺電 內陸河濱縣梅尼菲市蓋大型電池儲能電廠

記者啟鉻／河濱綜合報導
圖為儲能電廠效果圖。（官網）
圖為儲能電廠效果圖。（官網）

加州內陸河濱縣梅尼菲市（Menifee）近日開始興建一座大型電池儲能電廠，計畫於2024年末前開始運行，成為全美最大儲能電廠之一，緩解加州電網在用電尖峰時刻發電量供不應求的狀況。

這座電池儲能電廠名為Nova Power Bank，由總部位於德州休士頓的Calpine能源創新公司投資10億元建設，位於一個原先未能投入運營的天然氣發電廠地點。新的儲能電廠完成後，可以為大約68萬個家庭提供長達四小時電力。有望進一步推動加州可再生能源產業，該產業提供加州三分之一以上的電力需求。

據介紹，這座680兆瓦的鋰電池儲能系統，即使對於擁有美國國內約55%電力儲存容量的加州來說也是相當龐大。根據聯邦能源信息管理局數據，Calpine公司將在2024年夏季開始，分兩個階段啟動該電池儲能系統的620兆瓦，並在2025年釋放剩餘的60兆瓦。目前數百兆瓦電池儲能項目在世界範圍內愈來愈普及，加州、佛州、澳大利亞、英國，以及中國均已經完成或正在開發同樣的大型儲能系統。

Calpine公司的新設施是全美儲能熱潮的一部分，開發重心在加州和德州，兩州均擁有大量且不斷增長的風能和太陽能。而儲存能源被認為對於可再生能源的擴展至關重要，因它可以將太陽高照或風力強勁時產生的電能，用於消費者在最需要的時候使用。加州在十餘年前就強制實施公用設施採購能源儲存，成為該領域的先驅者。預計到2045年，加州需要500億瓦的電池儲能，來實現全部電力來自無碳源的目標，而目前僅為70億瓦。

一項研究表明，2023年全美新電網儲能安裝量增長了98%，預計2024年將繼續增長。然而，電池儲能安裝仍須應對獲得許可挑戰和長期的連接隊列，這些因素正在減緩其擴展速度。此外，由於天然氣依然是加州能源結構中的主要部分，滿足了加州一半以上的電力需求，所以對儲能系統擴展也帶來了挑戰。

加州 德州 天然氣

上一則

洛縣首辦台美人傳統周 表彰移民貢獻文化影響

下一則

亞裔青年夸奇 參選阿罕布拉市議員

延伸閱讀

北加灣區山上房子保費從2000元漲到1萬 買家忍痛割愛

北加灣區山上房子保費從2000元漲到1萬 買家忍痛割愛
加州提案 自助收銀台設限10件商品以下 商業主反對

加州提案 自助收銀台設限10件商品以下 商業主反對
蔣軍、張燕風夫婦合著《菲菲在加州：與食蟻獸同行》

蔣軍、張燕風夫婦合著《菲菲在加州：與食蟻獸同行》
一分鐘看加州／小氣與節省 上館子能分辨

一分鐘看加州／小氣與節省 上館子能分辨
美南銀行洛杉磯分行剪彩開幕

美南銀行洛杉磯分行剪彩開幕
紐森：加州旅遊消費額創新高

紐森：加州旅遊消費額創新高

熱門新聞

好市多會員卡。（記者張宏／攝影）

華人好市多會員卡借人竟惹官司 被抄家控3罪

2024-05-03 17:34
華女辭去金融高薪工作，10年照顧罹癌母親。（取材自Cassindy Chao臉書）

華女辭高盛37萬工作 10年照顧罹癌母親 獲意外幸福

2024-05-01 17:33
華人入境海關時進「小黑屋」審查，類似事件已屢見不鮮。圖為示意圖，非新聞當事人。（記者邵敏／攝影）

華男持2本護照入美 小黑屋盤問10小時 最終只許停留7天

2024-05-06 02:20
華婦在「小黑屋」 如實回答海關工作人員的問題，最終被放行。（記者邵敏／攝影）

華婦入境洛杉磯被關「小黑屋」 因缺這份文件？

2024-05-05 20:16
繪圖晶片製造商輝達（Nvidia）共同創辦人黃仁勳2024年淨資產有770億元，依「富比世」億萬富豪排行榜，是加州第五大，全球排名第20。（取自Nvidia官網）　

富比世加州20大億萬富豪 3華人上榜

2024-05-04 02:19
警方搜出被竊的名牌包。（洛杉磯市警局提供）

柏金包身價只漲不跌 原來是有「無可奉告」的潛規則

2024-05-01 23:07

超人氣

更多 >
「跟爸爸說再見」監護權官司開庭前1天 母舉槍殺子後自戕

「跟爸爸說再見」監護權官司開庭前1天 母舉槍殺子後自戕
百想60／離婚5年終於同台了 宋慧喬、宋仲基反應曝光

百想60／離婚5年終於同台了 宋慧喬、宋仲基反應曝光
吃到飽餐廳為何有的破產有的賺翻？懂不懂「K型經濟」差很大

吃到飽餐廳為何有的破產有的賺翻？懂不懂「K型經濟」差很大
世界OnAir／從音樂博士轉行學飛 她41歲成聯航機師

世界OnAir／從音樂博士轉行學飛 她41歲成聯航機師
自稱中國人…珠寶大盜從南韓偷到洛城、紐約 逮到了

自稱中國人…珠寶大盜從南韓偷到洛城、紐約 逮到了