緩解缺電 內陸河濱縣梅尼菲市蓋大型電池儲能電廠

圖為儲能電廠效果圖。（官網）

南加州 內陸河濱縣梅尼菲市（Menifee）近日開始興建一座大型電池儲能電廠，計畫於2024年末前開始運行，成為全美最大儲能電廠之一，緩解加州電網在用電尖峰時刻發電量供不應求的狀況。

這座電池儲能電廠名為Nova Power Bank，由總部位於德州 休士頓的Calpine能源創新公司投資10億元建設，位於一個原先未能投入運營的天然氣 發電廠地點。新的儲能電廠完成後，可以為大約68萬個家庭提供長達四小時電力。有望進一步推動加州可再生能源產業，該產業提供加州三分之一以上的電力需求。

據介紹，這座680兆瓦的鋰電池儲能系統，即使對於擁有美國國內約55%電力儲存容量的加州來說也是相當龐大。根據聯邦能源信息管理局數據，Calpine公司將在2024年夏季開始，分兩個階段啟動該電池儲能系統的620兆瓦，並在2025年釋放剩餘的60兆瓦。目前數百兆瓦電池儲能項目在世界範圍內愈來愈普及，加州、佛州、澳大利亞、英國，以及中國均已經完成或正在開發同樣的大型儲能系統。

Calpine公司的新設施是全美儲能熱潮的一部分，開發重心在加州和德州，兩州均擁有大量且不斷增長的風能和太陽能。而儲存能源被認為對於可再生能源的擴展至關重要，因它可以將太陽高照或風力強勁時產生的電能，用於消費者在最需要的時候使用。加州在十餘年前就強制實施公用設施採購能源儲存，成為該領域的先驅者。預計到2045年，加州需要500億瓦的電池儲能，來實現全部電力來自無碳源的目標，而目前僅為70億瓦。

一項研究表明，2023年全美新電網儲能安裝量增長了98%，預計2024年將繼續增長。然而，電池儲能安裝仍須應對獲得許可挑戰和長期的連接隊列，這些因素正在減緩其擴展速度。此外，由於天然氣依然是加州能源結構中的主要部分，滿足了加州一半以上的電力需求，所以對儲能系統擴展也帶來了挑戰。