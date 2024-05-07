挺巴學生亂塗奧運牆 華裔教授怒

學生在奧運牆前方集會。（讀者提供）

隨著校園挺巴勒斯坦，呼籲加薩地帶停火的運動在全美延燒，南加州眾多大學校園也爆發示威遊行、駐紮帳篷運動。有人認為，這些校園的熱血青年關注國家大事，高舉人道主義大旗的精神值得敬佩，不過也有人持不同態度。洛杉磯加州州立大學（Cal State LA）1984洛杉磯奧運 會的紀念牆被塗鴉後，該校一名華裔教授十分憤懣。

這名不願透露姓名的華裔教授，在洛杉磯加州州立大學教課超過20年。他表示，在看到奧運紀念牆被塗鴉後，既氣氛又傷心。他說，每個人都有表達政見的自由，但若上升到破壞公物的程度就是錯誤的。特別是這塊奧運紀念牆意義重大，被肆意塗鴉讓他很心碎。

洛杉磯加州州立大學體育大樓西側的黃色牆壁上方，有一塊93呎寬、24呎高的磁磚壁畫，是Guillermo Wagner Granizo為紀念1983年第33屆奧運會所創作。這幅畫有2232塊磁磚構成，五彩斑斕，十分漂亮。作者用12周時間，通過在單獨的每塊磁磚上作畫，最後拼接完成。而洛杉磯加州州立大學體育館，正是當年奧運會柔道比賽的場館。

根據這位華裔教授提供的照片，雖然這幅壁畫本身沒有遭到破壞，但壁畫下方的牆被噴上彩漆，寫著「現在立刻停火！」、「解放巴勒斯坦」等標語。這面牆前面有眾多圍欄、帳篷和集會的學生。

這名教授表示，「我報了警，警察也不管」。他失望的表示，在該校任教20多年，他很愛這個學校，但這幾年加州學校變得越來越「左」。持有不同政見的他，認為這場戰爭巴以雙方都有錯。而學生在校示威遊行，並不能從根本上影響戰爭走勢。他說，「學生應該學有所成後，再走出校園改變世界」。