衝撞反仇亞人群 男子獲判1年

鑽石吧亞裔民眾2021年舉行「停止仇恨亞裔」集會，現場Instagram影片畫面顯示，多明格斯駕駛黑色汽車衝撞集會人群，並對他們大喊大叫。（取自@idalingi）

南加鑽石吧 （Diamond Bar）男子多明格斯 (Steve Lee Dominguez)因駕車衝撞反仇亞集會人群，並口吐種族歧視 言論。6日被判一年聯邦監獄監禁。

今年57歲的多明格斯，去年在洛杉磯市中心的高等法院認罪。他承認一項聯邦刑事指控，罪名是干擾聯邦保護的活動且有種族仇恨。根據聯邦檢察官辦公室，在多明格斯認罪期間，還同時處於另兩項聯邦民權指控案的審理中。

根據檢方起訴書，2021年3月21日，在鑽石吧一場反仇亞的集會中，多明格斯對集會人群高喊「滾回中國！」，以及其他種族歧視言論。之後他故意闖紅燈，開車衝過路口人行道，非法調頭，駕車將正在過馬路的集會人群衝散。其中一些集會民眾差點被撞到，包括舉著「停止仇恨亞裔 」標語的亞裔女子、舉著「停止對亞裔的暴力」標語的非裔女，以及一名九歲孩童。所幸沒有人在這場事故中受傷。

之後，多明格斯將車停在集會人群以外的地方，下車後又繼續衝著集會人群口吐種族歧視和威脅語言。他還以匿名方式報警，謊稱「集會人群阻擋街道，他之所以闖紅燈，是因為抗議人群在踩踏他的車」。他還要求警察對路口進行「管制」。

當時正值疫情期間，仇恨亞裔犯罪行為攀升，全美各地都在舉行反仇恨亞裔的集會。

在多明格斯認罪後，美國聯邦加州中央地區檢察官Martin Estrada說，「表達政見的權利，是美國的基石」。「多明格斯企圖攻擊反仇亞的和平集會，是非法且不符合美國價值觀的行為。檢察官辦公室將持續致力於保衛民權，打擊企圖破壞憲法權利的人」。