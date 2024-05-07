洛城新語／台灣餐飲在美機遇和挑戰

洛杉磯的華人 有福了，台灣繼光香香雞於美國的第一家分店已經正式營業。其實近幾年，不管是台灣小吃、台灣珍珠奶茶，都有不少品牌進駐南加州 。這些品牌大都會選擇華人扎堆的南加 作為首家分店營業點，希望以家鄉風味來征服這裡的華人，繼而將品牌推向全美。不過在加州開店，有機遇也有挑戰，想要長久保持生意興旺不容易。

台灣人熟悉的炸雞品牌繼光香香雞4月27日正式營業，在此之前的幾天有試營業，獲得不錯反響。該店是該品牌在美國的第一家分店，疫情後千呼萬喚始出來，終於落地華人聚集的洛杉磯縣哈仙達岡。其第二家分店選在爾灣，也將不日與民眾見面。除了繼光香香雞，近幾年有不少台灣風味的飲品和餐點品牌進駐南加州，例如台式麵食店「八方雲集」，茶飲如一芳水果茶、吃茶三千、幸福堂、一點點奶茶等。

南加州龐大的華人群體和包容的飲食文化，給了這些台灣餐飲品牌天然的進駐優勢。根據美國人口普查局2023年的數據，在洛杉磯縣，亞裔人口占比達15.8%，是除了西裔之外，第二大少數族裔，也是成長最快的少數族裔。而在華人聚集的聖蓋博谷地區，至少有九個城市中亞裔人口早已超過一半，其中華人是這些亞裔人口中的主要人口。有人口就有消費需求，一家優秀的中式餐飲店絕不愁沒生意。

不過在南加州開店，有成本和行業競爭的雙重壓力。洛杉磯縣2024年最低時薪為16.9元，加州餐飲業員工流動較大，人力不穩定，有些商家有高人力成本和員工短缺的壓力。在南加州開店，店鋪成本也不低，特別是在較火的地段、廣場，不但租金貴，位置也一位難求，加上各種執照費和其他費用稅金，更是一大筆開支。

其次，如今在華人區的餐飲可謂愈來愈「卷」。有的卷價格，有的卷品質。例如去年在聖蓋博市開業的一點點奶茶，就以便宜的價格「出圈」，生意超火爆。而兩個街區外的吃茶三千，則以品質「出圈」，價格雖昂貴，但其品質多年來如一，不但收穫一波華人死忠粉，還獲得洋人的認可。在南加州開餐飲店，不僅要與台灣品牌「鬥」，還要與大陸品牌競爭。例如在亞凱迪亞市的聖塔安尼塔購物中心，就有多家奶茶店競爭，除了台灣奶茶店五十嵐，還有大陸茶飲「Cha Redefine」，而大陸奶茶「三喵制茶」也將進駐該商場。

古人言，「有善始者實繁，能克終者蓋寡。」意思是有很多人能有好的開始，但很少人能堅持到最後。在南加州開餐飲，往往一開始的幾天生意都很好，人們為了嘗鮮，蜂擁而至。而隨著時間流逝，當顧客的新鮮感過去，加上同行業的競爭，保持高客流量實在不易。唯有用心經營的餐飲店，才能在競爭激烈的南加州市場生存下去。