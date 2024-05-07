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子女叛逆期 阿罕布拉學區峰會助家長了解

記者張宏／洛杉磯報導
阿罕布拉聯合學區4日舉辦首屆家長和照顧者強化高峰會（PACES）。（記者張宏／攝影）
阿罕布拉聯合學區4日舉辦首屆家長和照顧者強化高峰會（PACES）。（記者張宏／攝影）

阿罕布拉聯合學區4日舉辦首屆家長和照顧者強化高峰會（PACES），通過社交網路、精神健康等主題講座和資訊宣導來促進社區的聯繫和歸屬感，200多名學區家長參與了該活動。

學區各校的家長們齊聚聖蓋博高中（San Gabriel HS），其中一名華人家長表示，他的孩子現進入叛逆期，不知道如何和他交流，希望通過參加這次活動能更好地和孩子溝通，了解他們在想什麼。

學生支援服務助理總監Lindsey Ma表示，學校和家長的聯繫至關重要，學區希望為家長提供所需的工具，以創造支持性的家庭環境，讓學生能夠茁壯成長。因為相比學校，家長和孩子要相處更長的時間，學區首次免費該特別活動在為父母和照顧者提供實用技能，參與家長學習，加強家庭紐帶和培養孩子社區意識的策略，幫助他們在處理親子關係中感受到力量和支援。

阿罕布拉聯合學區4日舉辦首屆家長和照顧者強化高峰會（PACES），圖為華埠服務中...
阿罕布拉聯合學區4日舉辦首屆家長和照顧者強化高峰會（PACES），圖為華埠服務中心（CSC）分享亞太裔精神健康和自我護理主題的訊息。（記者張宏／攝影）

學區有一半的亞裔學生，其中不乏中國新移民，學區有雙語聯絡員專為有語言障礙的移民家庭提供服務，讓他們能更快適應新生活。

阿罕布拉聯合學區4日舉辦首屆家長和照顧者強化高峰會（PACES）。（記者張宏／攝...
阿罕布拉聯合學區4日舉辦首屆家長和照顧者強化高峰會（PACES）。（記者張宏／攝影）

活動通過多場主題講座和資訊攤位的形式進行，講座的主題內容包括數位世界、精神健康、LGBTQ群體性別101和如何獲得有薪實習機會等。

在數位主題的講座中，數位安全專家Carlos Sanchez和家長分享網路世界對孩子可能存在的安全隱患。他表示，日常生活中，父母可詢問和了解孩子和什麼朋友外出和交往，但是在網路世界，父母就很難管控。如果孩子在網路世界認識了壞人，導致個人信息和隱私被盜用，那對孩子成長也許會產生致命打擊。因此父母有必要管理孩子使用科技產品，制定家庭規則，同時和學校合作，觀察和了解孩子的變化。

數位主題的講座。（記者張宏／攝影）
數位主題的講座。（記者張宏／攝影）

華埠服務中心（CSC）分享亞太裔精神健康和自我護理主題的訊息，家長需要和孩子建立良性的溝通，包括積極的傾聽、專注和不要審判，平時要注重在孩子面前樹立自己是一個很好溝通者的形象。但也不要忘記邊界感，或許有些人認為強調邊界感會讓人覺得自私，但是邊界感對自我保護非常重要，也是亞裔常缺乏和忽略的部分。

學區 移民家庭 亞裔

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