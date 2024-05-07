洛縣檢察長選戰白熱化 前檢察長雷西力挺霍克曼

近年很少公開露面的前洛杉磯縣檢察長雷西（前中），6日為霍克曼（右五）背書。（記者楊青／攝影）

繼民主黨內頗有威望的甘迺迪家族公開支持洛杉磯 縣檢察長候選人霍克曼（Nathan Hochman）後，洛杉磯縣前檢察長雷西（Jackie Lacey）6日也公開為霍克曼背書。挑戰現任賈斯康（George Gascón）的洛縣 檢察長選戰，日趨白熱化。

前洛杉磯縣檢察長雷西，近年很少出現在媒體前，為候選人背書，更是極為罕見。她6日上午在記者會上呼籲，「洛杉磯縣每一位感覺公共安全遠不如四年前的選民，這次都應投票 給霍克曼；每一位四年前將選票投給雷西的選民，這次都應該將選票投給霍克曼」。

近年很少公開露面的前洛杉磯縣檢察長雷西（前中），6日為霍克曼（右三）背書。（記者楊青／攝影）

雷西在記者會上，以她所在社區日前發生的案件，闡述洛杉磯縣治安惡化情況。她說，就在剛剛過去的周末，她所居住多的聖費南度谷一個傳統優良社區，有鄰居在自家附近被人槍殺。類似的事情，這些年在洛杉磯縣不知發生多少次。

近年很少公開露面的前洛杉磯縣檢察長雷西（前中），6日為霍克曼（右六）背書。（記者楊青／攝影）

2012至2020年擔任洛縣檢察長，雷西以「嚴格」出名，她表示，霍克曼有30多年法律從業經驗，負責很多重大和高難度案件，作為檢察官，霍克曼盡忠職守保護受害人；作為律師，他為被告發聲，有豐富法律經驗；相比之下，賈斯康從來沒有出過一天庭，他只是一個行政管理人員，抱著所謂司法改革理念，卻給洛杉磯帶來更高犯罪率。

雷西當年的副手，以及多位謀殺案受害人家屬，6日加盟雷西，表達對霍克曼的全力支持。