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洛縣檢察長選戰白熱化 前檢察長雷西力挺霍克曼

記者楊青／洛杉磯報導
近年很少公開露面的前洛杉磯縣檢察長雷西（前中），6日為霍克曼（右五）背書。（記者楊青／攝影）
近年很少公開露面的前洛杉磯縣檢察長雷西（前中），6日為霍克曼（右五）背書。（記者楊青／攝影）

繼民主黨內頗有威望的甘迺迪家族公開支持洛杉磯縣檢察長候選人霍克曼（Nathan Hochman）後，洛杉磯縣前檢察長雷西（Jackie Lacey）6日也公開為霍克曼背書。挑戰現任賈斯康（George Gascón）的洛縣檢察長選戰，日趨白熱化。

前洛杉磯縣檢察長雷西，近年很少出現在媒體前，為候選人背書，更是極為罕見。她6日上午在記者會上呼籲，「洛杉磯縣每一位感覺公共安全遠不如四年前的選民，這次都應投票給霍克曼；每一位四年前將選票投給雷西的選民，這次都應該將選票投給霍克曼」。

近年很少公開露面的前洛杉磯縣檢察長雷西（前中），6日為霍克曼（右三）背書。（記者...
近年很少公開露面的前洛杉磯縣檢察長雷西（前中），6日為霍克曼（右三）背書。（記者楊青／攝影）

雷西在記者會上，以她所在社區日前發生的案件，闡述洛杉磯縣治安惡化情況。她說，就在剛剛過去的周末，她所居住多的聖費南度谷一個傳統優良社區，有鄰居在自家附近被人槍殺。類似的事情，這些年在洛杉磯縣不知發生多少次。

近年很少公開露面的前洛杉磯縣檢察長雷西（前中），6日為霍克曼（右六）背書。（記者...
近年很少公開露面的前洛杉磯縣檢察長雷西（前中），6日為霍克曼（右六）背書。（記者楊青／攝影）

2012至2020年擔任洛縣檢察長，雷西以「嚴格」出名，她表示，霍克曼有30多年法律從業經驗，負責很多重大和高難度案件，作為檢察官，霍克曼盡忠職守保護受害人；作為律師，他為被告發聲，有豐富法律經驗；相比之下，賈斯康從來沒有出過一天庭，他只是一個行政管理人員，抱著所謂司法改革理念，卻給洛杉磯帶來更高犯罪率。

雷西當年的副手，以及多位謀殺案受害人家屬，6日加盟雷西，表達對霍克曼的全力支持。

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