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洛城新語／電車普及 充電設備未跟上

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矽谷是全球電動車起源地，也因為前幾年減稅補助，矽谷幾乎家家戶戶都有電動車，許多人為了省充電錢都有各種妙招，不少科技業大公司都有提供免費充電的服務，但卻每天也都有限時，不少工程師為了充電只好天天進公司，而許多廣場、賣場提供的公共充電樁又常大排長龍、愈來愈搶手，為了充電而吵架的事情也時有所聞。

最近有一位華人媽媽在社群媒體上說自己在公共充電樁充電時，被丟髒話紙條。主要是因為這位媽媽帶著小孩，在公共充電樁等了一個小時左右才排到，車子充電的時段，這位媽媽帶著小孩離開，大約一個小時才回到充電站，結果車上被放寫了髒話的紙條。

網友對此事件反應不一。有人理解媽媽帶著小孩等太久，所以才離開車子，去附近逛逛。也有網友理解寫紙條的人，指責這位媽媽不該想著把電充滿，應該充到可以到家的電量，就讓給下一位充電。還有人說，明明特斯拉超充又快又好，也沒多貴，可是因為這家充電站有免費服務，就吸引很多想免費充電的人大排長龍，浪費時間。

加州政府2020年曾發布一項政令，要求加州到2035年所有出售的新車都必須是電動車，階段性的目標是2026年實現35%的新車銷售是電車，2030年是68%，到2035年是100%。

隨著電車愈來愈普及，各大車廠的電車也出現降價競爭狀態，特斯拉日前更是全面車款都降2000美元，Model Y達到史上新低價4萬2990美元，若加上聯邦稅額抵減所提供的優惠，這款車型的價格已降到3萬5490美元，比同性能油車還便宜。

再加上2024年開始，減稅方案也改變，消費者可將稅收抵免額度轉讓給汽車經銷商，直接折抵購車價格，不需要等到隔年報稅時才能返還，這對消費者來說也是一大利多，因此擁有電車的家戶數也愈來愈多。

但這些利多也帶來的充電各種爭議與風險。有些人發現自己車庫的電力沒辦法供應電車的充電，也沒辦法改造車庫的充電設施，一定只能在外充電，造成許多不變。也有舊金山的維多利亞式房屋住戶因為車庫較短，電車停進去後沒辦法將車庫門關起，但停在外面，充電線又不夠長，導致行人經過人行道時容易被充電線絆倒，只好將車子直接停在人行道上，趕緊充電後再停回路旁，擋住了行人出入，引起鄰居抗議。

公共充電樁也是一個容易引發爭議的地方。許多車主排隊就只是為了趕緊充電後就要回家，但每個車主心態不同，也有人認為充電需要20分鐘至半小時，還可以順便逛個超市，因此把車放著就走，每個人對時間的掌握度不同，自然容易引起爭吵。

就連在同間公司都有充電樁不夠用的現象。許多科技公司都提供免費充電，但為了公平，本來可以無限充電，也改為每天限時幾小時，大家輪流充。許多工程師都笑說，下樓挪車時就當作放鬆運動，也當作賞車時間，觀賞其他同事又買了什麼厲害的電跑車，彼此聊聊車子當作話題。

電車充電成了另一種煩惱，出遊時也要考慮充電樁的位置，過於偏僻的山區，可能也要規畫事先充電，否則怕在山區沒電可充，比起一般油車更多了一些麻煩。不過在油價高漲的時候，看看充電的費用，再回想起以前加油的費用，買電車仍是個不錯的交易。只是希望在電車普及的同時，公共設施、硬體設備能跟上電車增加的速度，就能讓更多人皆大歡喜了。

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