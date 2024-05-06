加州白卡擬擴大服務遊民、無證客

洛杉磯加大健康中心無家可歸醫療保健合作負責人Brian Zunner-Keating。(視訊會議畫面截圖）

加州 醫療保健服務部 (DHCS) 繼續推動加州醫療改革，傳統上以加州低收入年長者和長期殘疾人士為受惠主角的加州白卡 （Medi-Cal），從2024年1月開始擴大至無家可歸者和不問移民身分人士後，正爭取州政府2025/2026財政年度更大規模的擴張預算。

此項醫療改革的支持者2日在少數族裔媒體中心記者會上表示，加州正在做出全國最雄心勃勃的努力，透過醫療保健服務滿足遊民 健康以及住房等方面的社會需求。少數族裔媒體中心負責人Sandy Close則質疑，加州多年來投放大量資金改善遊民問題，為什麼遊民數量有增無減？而愈來愈多的人受其影響，加州財政也不例外。

加州健康照護服務部無家可歸與住房政策顧問Glenn Tsang、Shasta社區健康中心HOPE計畫主任Amber Middleton、洛杉磯加大健康中心無家可歸醫療保健合作負責人Brian Zunner-Keating參加2日的專題討論。

Glenn Tsang表示，加州的白卡（Medi-Cal）今年開始發揮其最大作用，滿足全州無家可歸者的獨特需求。他解釋，加州行之多年的Medi-Cal，原來主要為大約三分之的（約1500萬）加州人提供醫療補助，現在擴展至為無家可歸者提供健康和社會服務，新計劃遠遠超出了醫療範圍，擴展至預防無家可歸、住房過渡和租賃輔導、租金和押金援助、出院後康復住房、戒毒中心、日間康復和街頭醫療等，目的是幫助遊民和住房不穩定的加州人過上安定生活。

Tsang表示，白卡擴大從2022年開始，原是疫情期間幫助遊民的緊急臨時計劃，為他們提供臨時住所、食物、用品以及醫療服務和護理等，還有一些短期項目，為出院後無家可歸者提供臨時住所、公交服務等等，盡量減少大規模遊民身體狀況惡化而產生重大財政開支。他表示，試點顯示項目有用，所以打算把這些項目擴大到脆弱群體，不限移民狀態。加州目前走在全國前面。

北加Shasta社區被列為加州推動此一改革的典範。該社區健康中心HOPE計畫主任Amber Middleton2日表示，他們建立了一些移動醫療站，為遊民提供醫療幫助，還有街頭行醫項目，為遊民送醫上門，目標是主動走向有需要的社區成員，而不是等到事態嚴重的時候他們找上門。