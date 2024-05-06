我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加南灣進入花粉旺盛期 華女過敏引發哮喘深夜送醫

日經亞洲專訪 蘇利文：TikTok歸美所有很合理

偷渡船靠岸橙縣 走線人翻欄奔向接應車

橙縣訊
偷渡船停靠在新港灘的一個小碼頭後，數十非法移民翻欄杆跑向接應車。（KTLA電視台）
偷渡船停靠在新港灘的一個小碼頭後，數十非法移民翻欄杆跑向接應車。（KTLA電視台）

社群媒體上發布的一段影片顯示，一艘載有疑似非法移民的船隻日前停靠在南加橙縣富人區新港灘市（Newport Beach）。

視頻來源：X@OCLiberator，洛杉磯採訪中心後製

根據橙縣警長辦公室（Orange County Sheriff’s Office）表示，著陸事件發生在4月20日中午左右。根據社群平台X帳號OCLiberator分享的影片顯示，這艘超載的船隻停靠在新港灣（Newport Bay）的一個小碼頭後，大約有20人下船，他們翻過欄杆迅速逃離上岸。

警長辦公室表示，當警察出警時，所有人都已經離開了。

一名目擊者告訴KTLA電視台，當時幾輛車停在網球場附近，顯然在等待船隻抵達。喬湯普森(Joe Thompson)說，「我看到一輛廂型車停了下來，這群人跳進車里，然後車就開走了。 」

就在五天前，一段影片拍攝到一艘船隻在聖地牙哥卡爾斯巴（Carlsbad）的海灘衝上岸，險些撞到附近一名衝浪者，並卸下了大約十幾名疑似非法移民。

橙縣警察局警長引述政府統計數據稱，近年來加州海上偷渡事件增加了一倍多，從2020年的308起增加到2023年的736起。當局呼籲修改州法和聯邦憲法，賦予執法部門更多權利阻止偷渡者入境。這些行動有時會以悲劇收場。2023年5月，兩艘疑似載有偷渡移民的船隻在聖地牙哥Black’s Beach附近翻覆，造成8人死亡。

一艘船隻在聖地牙哥卡爾斯巴的海灘衝上岸，並卸下了大約十幾名疑似非法移民。（KTL...
一艘船隻在聖地牙哥卡爾斯巴的海灘衝上岸，並卸下了大約十幾名疑似非法移民。（KTLA電視台）

非法移民 偷渡 橙縣

上一則

台灣特色食品專賣店iTaiwan Foods 進駐奇諾岡

下一則

佳音社致敬母愛 場面溫馨感人

延伸閱讀

關愛自閉症 聯合希望盃慈善畫展及頒獎典禮成功舉辦

關愛自閉症 聯合希望盃慈善畫展及頒獎典禮成功舉辦
偷渡船「盯上 」南加富人區 走線人翻欄直奔接應車

偷渡船「盯上 」南加富人區 走線人翻欄直奔接應車
去年橙縣可負擔房 創6年新高 專家：數量仍遠遠不夠

去年橙縣可負擔房 創6年新高 專家：數量仍遠遠不夠
橙縣規模4.1地震 華人區震感強

橙縣規模4.1地震 華人區震感強
屋崙新警長近37萬年薪、數萬住房津貼 議會通過

屋崙新警長近37萬年薪、數萬住房津貼 議會通過
南加橙縣地震 華人區震感強

南加橙縣地震 華人區震感強

熱門新聞

好市多會員卡。（記者張宏／攝影）

華人好市多會員卡借人竟惹官司 被抄家控3罪

2024-05-03 17:34
這些一元紙幣可能價值15萬元。（Pexels）

先別花掉 這些一元紙幣可能值15萬

2024-04-27 16:42
華女辭去金融高薪工作，10年照顧罹癌母親。（取材自Cassindy Chao臉書）

華女辭高盛37萬工作 10年照顧罹癌母親 獲意外幸福

2024-05-01 17:33
華人夫妻偽造郵資，對USPS造成超過1.5億元的損失。圖為示意圖。（記者邵敏／攝影）

洛華女詐騙超1.5億 多處房產被沒收 丈夫潛逃中國

2024-04-28 15:35
警方搜出被竊的名牌包。（洛杉磯市警局提供）

柏金包身價只漲不跌 原來是有「無可奉告」的潛規則

2024-05-01 23:07
有些整型糾紛案件很難處理，主要是美醜標準不容易確定。（取自Unsplash.com）

南加華女整容下巴 20歲青春少女變40歲大媽

2024-04-28 14:28

超人氣

更多 >
旱鴨子醫學生遭惡作劇推下岸 溺水近20分鐘無人營救

旱鴨子醫學生遭惡作劇推下岸 溺水近20分鐘無人營救
鍾鎮濤父子合照引網友熱議：遺傳真是玄學

鍾鎮濤父子合照引網友熱議：遺傳真是玄學
華婦入境洛杉磯被關「小黑屋」 因缺這份文件？

華婦入境洛杉磯被關「小黑屋」 因缺這份文件？
當小三被羞辱？蘇州女子全裸被綁橋上 官方闢謠翻車

當小三被羞辱？蘇州女子全裸被綁橋上 官方闢謠翻車
威廉、凱特願意考慮和哈利、梅根和解 有不得已苦衷？

威廉、凱特願意考慮和哈利、梅根和解 有不得已苦衷？