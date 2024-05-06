佳音社致敬母愛 場面溫馨感人

由佳音社主辦的第33屆「慈母手中線」活動圓滿舉辦。（記者沈瑋／攝影）

由佳音社主辦、世界日報 社協辦的第33屆「慈母手中線」母親節 活動，5日在亞凱迪亞 市舉行。本次活動主題為「牽著母親手；快樂向前走」，活動上表彰兩位非凡的運動健將母親——「籃球媽媽」高何溫純及「冰刀媽媽」金珮鈺，也邀請許多充滿母愛的家庭，分享關於母親的感人故事。

活動播放由台灣金鐘獎導演黃以功帶領製作的關於兩位非凡母親的視頻。其中，「籃球媽媽」高何溫純，自小熱愛籃球，也因籃球與先生結緣、喜結連理，並養大兩位在商界非常成功的女兒。她如今仍活躍在籃球場，被友人稱讚是球場上的「45度角神射手」。

另一位非凡母親「冰刀媽媽」金珮鈺，自小練習短道速滑，曾代表中國國家隊參加冬季奧運會，同樣也是因為運動而與先生結緣，兩人育有一女一子。她坦言做媽媽並不容易，她一直在努力陪伴、盡力去發揮潛移默化的教育方法。

值得一提的是，本次活動有兩位已是耄耋之年的母親出席，她們的子女也都頭髮花白，陪伴在她們身側。母親常常囿於家中各項事務，說更少的話做更多的事，但在這個節日裡，子女們紛紛深情表達，他們看到了母親的付出，對母親不可動搖的愛。佳音社母親節活動，不僅帶來溫馨和感動，也是對母愛無私奉獻的最好致敬。

佳音社社長鄒王見山表示，母親代表生命中的阳光，她們給予每個人面對諸多挑戰的力量和勇氣。佳音社三十多年來堅持在母親節給社區裡的各位母亲送上最真摯祝福，願子女們不要吝表達內心感恩之情。