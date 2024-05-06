我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加南灣進入花粉旺盛期 華女過敏引發哮喘深夜送醫

日經亞洲專訪 蘇利文：TikTok歸美所有很合理

佳音社致敬母愛 場面溫馨感人

記者沈瑋／亞凱迪亞市報導
由佳音社主辦的第33屆「慈母手中線」活動圓滿舉辦。（記者沈瑋／攝影）
由佳音社主辦的第33屆「慈母手中線」活動圓滿舉辦。（記者沈瑋／攝影）

由佳音社主辦、世界日報社協辦的第33屆「慈母手中線」母親節活動，5日在亞凱迪亞市舉行。本次活動主題為「牽著母親手；快樂向前走」，活動上表彰兩位非凡的運動健將母親——「籃球媽媽」高何溫純及「冰刀媽媽」金珮鈺，也邀請許多充滿母愛的家庭，分享關於母親的感人故事。

活動播放由台灣金鐘獎導演黃以功帶領製作的關於兩位非凡母親的視頻。其中，「籃球媽媽」高何溫純，自小熱愛籃球，也因籃球與先生結緣、喜結連理，並養大兩位在商界非常成功的女兒。她如今仍活躍在籃球場，被友人稱讚是球場上的「45度角神射手」。

另一位非凡母親「冰刀媽媽」金珮鈺，自小練習短道速滑，曾代表中國國家隊參加冬季奧運會，同樣也是因為運動而與先生結緣，兩人育有一女一子。她坦言做媽媽並不容易，她一直在努力陪伴、盡力去發揮潛移默化的教育方法。

值得一提的是，本次活動有兩位已是耄耋之年的母親出席，她們的子女也都頭髮花白，陪伴在她們身側。母親常常囿於家中各項事務，說更少的話做更多的事，但在這個節日裡，子女們紛紛深情表達，他們看到了母親的付出，對母親不可動搖的愛。佳音社母親節活動，不僅帶來溫馨和感動，也是對母愛無私奉獻的最好致敬。

佳音社社長鄒王見山表示，母親代表生命中的阳光，她們給予每個人面對諸多挑戰的力量和勇氣。佳音社三十多年來堅持在母親節給社區裡的各位母亲送上最真摯祝福，願子女們不要吝表達內心感恩之情。

世界日報從第一屆「慈母手中線」開始，就一直支持該活動舉辦。世界日報洛杉磯社社長于趾琴此次不僅透過視訊發來賀詞，還特地趕到活動現場，表達對佳音社堅持不懈辦母親節活動，以及對母親辛勞付出的深切敬意和支持。于趾琴表示，母親是家庭中的「MVP」——最重要的人。她們的奉獻，是家庭和社會的支柱。本場活動抽獎儀式上的最高獎、由中華航空公司送出的亞馬遜現金禮卡，由于趾琴抽出並贈給一位幸運的與會者。

佳音社社長鄒王見山（左二）為與會母親獻花。（記者沈瑋／攝影）
佳音社社長鄒王見山（左二）為與會母親獻花。（記者沈瑋／攝影）
世界日報洛杉磯社社長于趾琴（左）祝福各位母親。（記者沈瑋／攝影）
世界日報洛杉磯社社長于趾琴（左）祝福各位母親。（記者沈瑋／攝影）

母親節 世界日報 亞凱迪亞

上一則

偷渡船靠岸橙縣 走線人翻欄奔向接應車

下一則

洛城新語／電車普及 充電設備未跟上

延伸閱讀

世報母親節感恩宴 節目抽獎超豐富

世報母親節感恩宴 節目抽獎超豐富
北美文苑文學獎頒獎禮 世報登場

北美文苑文學獎頒獎禮 世報登場
世界日報母親節感恩宴 表彰南加12位好媽媽

世界日報母親節感恩宴 表彰南加12位好媽媽
巷仔內的美食- 阿美厨房應世界日報之邀母親節園遊會上 供應正宗道地的台式美味歡迎闔府光臨

巷仔內的美食- 阿美厨房應世界日報之邀母親節園遊會上 供應正宗道地的台式美味歡迎闔府光臨
世界日報母親節感恩宴 表彰南加12位好媽媽

世界日報母親節感恩宴 表彰南加12位好媽媽
聖蓋博市長吳程遠 就任滿月談施政

聖蓋博市長吳程遠 就任滿月談施政

熱門新聞

好市多會員卡。（記者張宏／攝影）

華人好市多會員卡借人竟惹官司 被抄家控3罪

2024-05-03 17:34
這些一元紙幣可能價值15萬元。（Pexels）

先別花掉 這些一元紙幣可能值15萬

2024-04-27 16:42
華女辭去金融高薪工作，10年照顧罹癌母親。（取材自Cassindy Chao臉書）

華女辭高盛37萬工作 10年照顧罹癌母親 獲意外幸福

2024-05-01 17:33
華人夫妻偽造郵資，對USPS造成超過1.5億元的損失。圖為示意圖。（記者邵敏／攝影）

洛華女詐騙超1.5億 多處房產被沒收 丈夫潛逃中國

2024-04-28 15:35
警方搜出被竊的名牌包。（洛杉磯市警局提供）

柏金包身價只漲不跌 原來是有「無可奉告」的潛規則

2024-05-01 23:07
有些整型糾紛案件很難處理，主要是美醜標準不容易確定。（取自Unsplash.com）

南加華女整容下巴 20歲青春少女變40歲大媽

2024-04-28 14:28

超人氣

更多 >
旱鴨子醫學生遭惡作劇推下岸 溺水近20分鐘無人營救

旱鴨子醫學生遭惡作劇推下岸 溺水近20分鐘無人營救
鍾鎮濤父子合照引網友熱議：遺傳真是玄學

鍾鎮濤父子合照引網友熱議：遺傳真是玄學
華婦入境洛杉磯被關「小黑屋」 因缺這份文件？

華婦入境洛杉磯被關「小黑屋」 因缺這份文件？
當小三被羞辱？蘇州女子全裸被綁橋上 官方闢謠翻車

當小三被羞辱？蘇州女子全裸被綁橋上 官方闢謠翻車
威廉、凱特願意考慮和哈利、梅根和解 有不得已苦衷？

威廉、凱特願意考慮和哈利、梅根和解 有不得已苦衷？