台片「一起一起」 奪好萊塢豐年影展最佳劇情片

導演朱岩蘭(左一)發表獲獎感言,我們來自台灣。(本報記者/攝影)

台灣女導演朱岩蘭歷時8年「一起一起/Cheer Together 」,3日參加好萊塢 國際第15屆豐年影展(LA Web Festival),在15部入圍 佳片中脫穎而出,獲得「最佳劇情片」獎。導演朱岩蘭及團隊上台領獎時,齊聲喊出「我們來自台灣,We come from TAIWAN!」。全場報以掌聲,獻給這位來自台灣的導演與團隊。

導演朱岩蘭(右二)與團隊。(本報記者/攝影)

朱岩蘭表示,女性有溫柔與堅毅,有愛的女人最漂亮,也希望女性朋友加油。這部電影的觀眾年齡層很廣,不同年齡層看到的重點都不同,有人看到搞笑,有人看到熱血,有人看到友情和團隊,有人看到親情和愛情,每個人的人生經歷不同,若能透過本片找到不同的感動,及鼓舞自己再前進的力量,這就是她最大的成就感。

「一起一起/Cheer Together 」是翻拍、改編自耗時八年拍攝、國際影展得獎無數的記錄片「 老娘就要這麼活/Lala Every You」。「一起一起/Cheer Together 」影片導演朱岩蘭以自己的真實故事改編,以女性勵志為出發點,將失智和唐氏症議題融入劇情,希望藉大銀幕,讓更多人瞭解及認同。

國際獅子會D4-L2主席莫凱勝(左二)出席力挺。(本報記者/攝影)

影片中還有台灣啦啦隊真實比賽過程,悲喜交加又賺人熱淚 。曾是空姐也是啦啦隊長,並非電影科班出身的朱岩蘭,談到為何放棄空服工作,轉身成電影導演。她說,答案就在影片「一起一起/Cheer Together 」。大多數的電影從業人員,都有一項特質,那就是「熱情」。

一起一起劇組人員上台領獎。(左起)朱岩慧、演員雅芳、導演朱岩蘭、藝人廖家儀 、A1獅子會長張聖芬、Eric。(本報記者╱攝影)

A1獅子會長張聖芬表示,該部電影已參加過12場影展,本次影展入圍3獎項,分別是成就獎、最佳劇情獎、最佳演員陣容獎。繼此前奪得國際11項大獎後,這次是影片勇奪的第12座獎項。