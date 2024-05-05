美食+歌舞+抽獎…世報母親節感恩宴歡呼不斷

抽獎環節中，江瑞瀛不僅幸運地抽中了滴雞精套裝，還在領獎後，捐出100元現金獎，增添了活動的溫馨氛圍。（記者張庭瑜／攝影）

洛杉磯世界日報社4日舉辦「健康活力好媽媽」母親節 感恩午宴，吸引了200多名來賓與會。午宴的安排，結合了美食、文化表演以及抽獎活動，為與會者提供一個表達對母親感恩之情的絕佳機會，同時也獻上難忘而溫馨的節日體驗。

Live Oak 土風舞社表演「阿里山的姑娘」，以台灣原住民文化為靈感，傳達了對自然和生活的敬愛。（記者張庭瑜／攝影）

江瑞瀛為抽中現金獎的親自頒獎。（記者張庭瑜／攝影）

在為12位好媽媽頒發賀狀後，午宴登場，來賓享用多道精選美食，包括焗龍蝦、西汁核桃 蝦、金豬大拼盤、鮑汁圓蹄及蒸鱈魚等。色香味俱全，更蘊含了濃濃的節日祝福。與會者品嚐美食，感受節日氣氛，讓母親節的美好記憶透過味蕾延伸至心靈深處。

趙韻梅為幸運抽中現金獎的來賓頒發獎項。（記者張庭瑜／攝影）

午宴的另一大亮點在於舞台表演節目的精彩紛呈。星工廠藝術學院的小朋友們帶來一系列充滿活力與青春氣息的表演，他們用熱情洋溢的K-pop舞蹈和整齊劃一的打鼓演出征服全場觀眾。儘管年紀尚小，這些小表演者們卻展現了驚人的舞台魅力和專業素養，贏得了在場觀眾的陣陣喝彩。

少年舞者表演了Kpop舞蹈，剛柔相濟，結合了動感的音樂和充滿活力的舞步。（記者張庭瑜／攝影）

此外，一位小女孩更以其天籟般的嗓音演繹王菲的經典曲目「如願」，動人的歌聲令人如痴如醉。而Live Oak土風舞社帶來的「阿里山的姑娘」舞蹈則讓人感受到了濃郁的原住民 風情，舞者們身著色彩鮮艷的阿美族服飾，以優美而富有韻律的舞姿詮釋著原住民文化的獨特魅力。作為壓軸出場的國風變臉表演更是驚艷全場，其快速而巧妙的面部變換技巧令觀眾大開眼界。表演中，藝術家不僅展示高超的變臉技藝，還走向觀眾席與來賓們互動，這一段即興演出極大地增強了表演的觀賞性和參與感，也引發了一陣陣驚呼和喝彩，將午宴的氣氛推向高潮。

兩名年幼孩子帶來的打鼓表演特別引人注目。他們在舞台上展示的鼓技和台風之穩定，令在場的觀眾驚艷。（記者張庭瑜／攝影） 觀眾被邀請將手輕輕放在藝術家的臉譜上，並在眾目睽睽之下，藝術家迅速地變換面具。這種近距離的互動讓觀眾感受到變臉藝術的魔力。（記者張庭瑜／攝影） 現場的來賓們紛紛拿出手機捕捉精彩表演瞬間。（記者張庭瑜／攝影）

除了美食和表演之外，主辦方還為每一位來賓準備了豐盛的伴手禮袋，其中包括各種實用的生活用品。午宴期間還穿插了多輪抽獎環節，獎品包括破壁豆漿機、現金獎、滴雞精套裝、電動按摩椅墊等，每一次開獎都引發了現場一陣歡呼和尖叫。值得一提的是，抽中滴雞精套裝的江瑞瀛不僅上台領獎，並且拋磚引玉捐贈100元現金，增添了活動的溫馨氛圍，也彰顯了整場午宴的愛心基調。