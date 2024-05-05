大華超市兒童繪畫比賽頒獎 母親節添喜氣

大華超市母親節兒童繪畫比賽頒獎典禮，兒童組及少兒組獲獎者開心大合照。（主辦單位）

大華超級市場2024母親節 兒童繪畫比賽4日舉行頒獎典禮，各組別獲獎小選手們和家人齊聚大華Eastvale新分店，現場洋溢喜悅時刻。

大華超市每年母親節前夕舉辦兒童繪畫比賽，旨在讓更多孩子發掘並展現他們的繪畫天賦，進而表達對母親的愛和感激之情。今年恰逢大華超市成立40周年，主辦單位特意將繪畫主題定為「與大華超市的世代美好回憶」，希望藉由孩子們的巧妙構思和精心設計，在畫紙上描繪出與媽媽和外婆一起在大華超市度過的快樂時光。

大華超市表示， 歷時50天，自活動開始至報名截止，評審團共收到2000餘份來自不同年齡層小朋友的參賽作品，每一件畫作都傳達出天真的童心，大膽的配色、豐富的想像力和巧妙的構思，盡顯參賽者的繪畫才華。

比賽分為4至8歲兒童組及9至13歲少年組，每個組別分別設置佳作獎、優勝獎、特優獎和冠軍獎四類獎項，由大華超市及眾贊助商分別給予相應的獎勵。

在頒獎典禮活動中，得獎者手持作品登台領獎，台下家長們相機閃不停，為孩子們留下驕傲時刻。其中，參與過四屆比賽的Emma Liu及Jolina Jian分別說出心裡話獻給在場的媽媽：「祝母親節快樂」和「妳是我的貼心好友」。

有關獲獎作品訊息，請至大華超市官網新聞頁面www.99ranch.com/news。