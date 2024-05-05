免費聽爵士、看展覽 洛杉磯5月這麼玩

今年人民風箏節的一大特色是展現不同文化的放風箏傳統。（Clockshop官網）

5月的洛杉磯 氣候宜人，伴隨著溫度回升和晴空萬里，越來越多戶外活動回歸洛城，其中不乏免費讓公眾遊玩的項目，覆蓋博物館 、音樂表演、藝術展、節日慶典多個方面，讓民眾不掏腰包也能收獲樂趣無限。

盧米斯之家將在河谷日免費開放（Lummis Home）

河谷日免費博物館參觀（Museums of the Arroyo Day）

5月5日是河谷日，在當天許多和洛杉磯早期歷史相關的建築和博物館會免費向公眾開放，這包括位於巴沙迪那市（Pasadena）的甘柏故居(The Gamble House) 和巴沙迪那歷史博物館（Pasadena Museum of History），以及洛杉磯市區內的文化遺產廣場（Heritage Square）、 盧米斯之家（the Lummis Home）、洛杉磯警察博物館（LA. Police Museum） 。除了免費入場，活動還提供接駁巴士服務，以便在這五個博物館間穿梭。活動時間為正午12時至下午4時。

洛杉磯5月免費活動集錦 資料來源：網路

洛杉磯縣藝術博物館爵士樂表演（Jazz at LACMA）

LACMA爵士表演正回歸洛杉磯，這是全洛杉磯最佳的免費音樂表演之一。從5月3日開始到6月28日，每周五晚6時，民眾都可以在LACMA博物館門口的「城市之光」(Urban Light) 裝置旁邊觀看現場爵士音樂表演。欣賞演出的座位先到先得，民眾也可以在附近的草坪上席地而坐或野餐。

社區與團結：人民風箏節（Community & Unity:People’s Kite Festival）

一年一度的人民風箏節將在5月11日到來，今年的一大特色是展現不同文化放風箏傳統，包括東亞文化，並會舉辦風箏製作比賽，參與者能帶著手工風箏參賽。活動將於下午2時到6時在洛杉磯州立歷史公園(La State Historic Park）內進行，民眾可以免費且自由地放風箏，向風箏大師學習新的飛行技巧，還能參加各種藝術工作坊，並欣賞到風箏藝術家的作品。

威尼斯藝術步道和拍賣（Venice Family Clinic Art Walk+Auction）

第45屆威尼斯藝術步道 (Venice Artwalk) 將於5月10日至19日在洛市威尼斯地區進行，這是由威尼斯家庭診所 (Venice Family Clinic) 舉辦的藝術盛會，提供免費欣賞南加藝術家作品的機會。

周五電影夜（Friday Movie Nights）

在好萊塢 地區的「歡呼好萊塢」(Ovation Hollywood)商場，在每月最後的星期五會舉辦免費電影放映，本月安排在5月31日。民眾可以提前兩小時到場欣賞現場音樂，並在 「歡呼好萊塢」的攤位小憩片刻，享用免費爆米花和TCL中國劇院小賣部提供的折扣美食。