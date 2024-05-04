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為花蓮重建募款 獅子會5/5洛杉磯音樂會

記者張庭瑜/洛杉磯報導
國際獅子會將於5月5日在洛杉磯華僑文教中心舉行「音樂改變世界」愛心募款音樂會，旨在為4月台灣花蓮強震募款。此為該會首次透過音樂會形式進行慈善募款，邀請多位知名表演者參與，並獲得企業贊助。活動所得將全數捐助花蓮災區重建。（記者張庭瑜/攝影）
國際獅子會將於5月5日在洛杉磯華僑文教中心舉行「音樂改變世界」愛心募款音樂會，旨在為4月台灣花蓮強震募款。此為該會首次透過音樂會形式進行慈善募款，邀請多位知名表演者參與，並獲得企業贊助。活動所得將全數捐助花蓮災區重建。（記者張庭瑜/攝影）

國際獅子會MD4-L2區 4月30日（周二）在洛杉磯華僑文教中心舉行記者會，宣布將於5月5日在該中心舉辦主題為「音樂改變世界」的愛心募款音樂會，為4月初發生強震的台灣花蓮災區募款，這是國際獅子會首次嘗試以演唱會形式進行慈善募款。

國際獅子會MD4-L2區總監顧思佳表示，這是該組織首度以音樂會的形式舉辦募款活動。期盼藉由社區民眾的熱情支持，匯聚大愛精神，共同為改善社會盡一份心力。音樂會門票收入將全數投入災區重建工作。

此次演唱會邀請到眾多重量級嘉賓，包括活躍於南加州社區的知名司儀及主持人羅再陵、林慧懿、傑夫洛克(Jeff Locker)、勞倫艾琳(Lauren Allen)，以及遠從印第安納州趕來獻唱的前美國小姐尼爾森(April Nelson)、中港台影歌雙棲明星仇雲峰、嘉信舞蹈團劉艷秋、拉斯維加斯的Blue Brothers & Sisters合唱團、李曉楠帶來的藍月肚皮舞、多次奪得地區比賽冠軍的越南歌手馮銳，以及聲名遠播的中國歌唱家葉豐。陣容堅強。活動更已獲得多方贊助，包括獅子會各分會、加州超市、新台灣食品等。

記者會上，活動主持人林慧懿當場將獅子會贊助的車馬費支票捐出，直接投入花蓮賑災基金。顧思佳也說明，民眾捐款將全數匯入國際獅子會總部的LCIF(國際獅子會基金會)，再轉為救災物資直接送達花蓮災區。國際獅子會總會長也透過預錄影片，感謝獅子會志工在全球的無私奉獻與對社會的重大貢獻，並勉勵大家持續以創新方式投入慈善工作。他讚許這次活動別具意義，以音樂傳遞愛心，為善最樂。

活動主持人林慧懿（左）感謝獅子會的盛情邀約，並當場將獅子會贊助的車馬費支票捐出，...
活動主持人林慧懿（左）感謝獅子會的盛情邀約，並當場將獅子會贊助的車馬費支票捐出，直接投入花蓮賑災基金。（記者張庭瑜/攝影）

為了讓愛心擴散到每個角落，主辦方也強調，愛心不分國界，音樂會雖在洛杉磯舉辦，但募得款項將跨越太平洋，協助台灣花蓮鄉親走出災難陰霾、撫平傷痛，重建家園。音樂會將於5月5日下午2時在洛杉磯華僑文教中心準時開場。有意購票民眾請洽活動專線626-437-1168，售完為止。

國際獅子會宣布，5月5日洛城華僑文教中心舉辦「音樂改變世界」募款音樂會，為花蓮震...
國際獅子會宣布，5月5日洛城華僑文教中心舉辦「音樂改變世界」募款音樂會，為花蓮震災募款，多位重量級表演嘉賓共襄盛舉，展現僑界濃濃愛心。（國際獅子會提供）

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