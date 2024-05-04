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洛台美人傳統周開跑 展現台灣文化魅力

記者張庭瑜/洛杉磯報導
2024年大洛杉磯「台美人傳統週」將於4月底至6月初舉行一系列精彩活動，重頭戲包括首屆珍奶節暨傳統週園遊會、福爾摩沙馬戲團演出「土地的歌」等，全方位展現台灣文化的多元面貌。（記者張庭瑜/攝影）
2024年大洛杉磯「台美人傳統週」將於4月底至6月初舉行一系列精彩活動，重頭戲包括首屆珍奶節暨傳統週園遊會、福爾摩沙馬戲團演出「土地的歌」等，全方位展現台灣文化的多元面貌。（記者張庭瑜/攝影）

2024年大洛杉磯「台美人傳統周」5月展開，表彰台美人對美國各方面的卓越貢獻，並促進與主流社會及其他族裔的交流互動；活動涵蓋表演藝術、運動競賽、公益活動等各個層面，重頭戲包括首屆珍奶節暨傳統周園遊會、福爾摩沙馬戲團演出「土地的歌」等，主辦單位邀請各界民眾感受台灣文化獨特的魅力。

每年5月舉行的「台美人傳統周」與亞裔傳統月同步進行，旨在表彰台美人對美國各方面的卓越貢獻，並向美國社會介紹台灣豐富多元的文化特色。連任總召集人冉瑞宜再度發揮創意，精心規劃涵蓋不同世代的多元活動，期盼台灣鄉親共襄盛舉，一同感受台灣文化的獨特魅力。

活動於4月20日在台灣會館大禮堂由南加州台灣人長輩會舉辦的銀髮族歡樂服裝表演秀揭開序幕，展現長者們的活力與創意。接著在4月21日舉行健康家庭養成計畫，邀請專家分享養生秘訣，傳遞健康生活的理念。5月5日在台灣會館舉辦體驗台式府城成年禮活動，讓年輕一代感受傳統成人儀式的意義。台美藝術協會則於5月18至19日在洛僑中心舉辦夏季畫展，展示台美藝術家的創作才華。

本屆傳統周的重頭戲之一是5月18日在蒙特利公園市巴恩斯公園（Barnes Park）舉行的首屆珍奶節暨傳統周園遊會。現場除了精彩的舞台表演、美食攤位、童玩展覽及豐富摸彩外，還特別舉辦台美兒童創意繪畫比賽，讓小朋友盡情發揮想像力。透過台灣發明的人氣飲品珍奶，向世界行銷台灣獨特的美食文化。

另一大亮點是僑務委員會邀請的福爾摩沙馬戲團於5月16日在千橡市(Thousand Oaks)、19日在艾爾蒙地(El Monte)演出「土地的歌」，融合特技與武術等元素，生動呈現台灣意象，必定讓觀眾大飽眼福。

其他精彩活動還包括莉娟雅韻舉辦的第五屆台語歌風華音樂會、台灣會館乒乓球協會傳統周乒乓球賽、美國六桂宗親會會長洪家棟在洛僑中心舉辦的「台灣攝影經典展-龍躍台南400年」展現古都風華，以及台美二代創辦的慈善基金會MadhatterKnits號召民眾編織愛心小毛帽，送給早產兒保暖，傳遞愛與溫暖。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處副處長張正育、洛僑中心副主任方瓊逸、大洛杉磯台灣會館副董事長蔡漢成等人出席記者會，感謝台灣會館多年來持續舉辦此一盛事，更讚揚總召集人冉瑞宜、全體工作人員及各個僑團的努力付出，並共同呼籲各界民眾能夠踴躍參與，共同見證台美人的傳統文化之美。

有關活動的完整資訊及時程安排，民眾可上台美人傳統周的官方臉書粉絲專頁查詢:

https://www.facebook.com/TAHeritageWeek/

「台美人傳統周」總召集人冉瑞宜（中）表示，感謝社區對活動的支持和鼓勵，期待今年的...
「台美人傳統周」總召集人冉瑞宜（中）表示，感謝社區對活動的支持和鼓勵，期待今年的「台美人傳統周」將為民眾帶來更多深入的台灣文化體驗。（記者張庭瑜/攝影）
美國六桂宗親會會長洪家棟將於6月1日至2日在洛杉磯僑教中心舉辦「台灣攝影經典展-...
美國六桂宗親會會長洪家棟將於6月1日至2日在洛杉磯僑教中心舉辦「台灣攝影經典展-龍躍台南400年」，展出他鏡頭下台南400年來的古都風華。（記者張庭瑜/攝影）

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