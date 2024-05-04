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迪士尼樂園3天優惠套票 5月29日開賣

編譯胡立宗╱綜合報導
Disneyland的萬聖節活動。（取自迪士尼網站）
Disneyland的萬聖節活動。（取自迪士尼網站）

迪士尼樂園（Disneyland）今年夏季再度推出三天優惠套票，周一至周四間，小孩起跳價149元，成人249元，小孩等於不到50元就能一天暢遊一個園區。

此一夏季票價的範圍從春季的皮克斯節（Pixar Fest）到秋季的萬聖節（Halloween Time），多天門票優惠可做為迪士尼樂園魔法鑰匙年票（Magic Key pass）的替代選擇，適合那些不想花大錢買昂貴魔法鑰匙的遊客

周末期間的周五、六、日也可以買三天票，但是價格上漲，小孩199元，成人299元，相當於小孩一天67天、成人一天100。夏季套票的有效期間自6月10日至9月26日，自5月29日開始發售，售完為止。

此外，夏季套票也可以加購跨園區的「Park Hopper」或「Genie+」排隊服務優惠。原本的一天一園區門票要104 元至194元，一天兩園區的「Park Hopper」要169元至259，「Genie+」快捷票每天要多花30元。

不過，三天套票不能連續使用，而且必須先預約；但是，即使預約了，也不能保證就能入場，因為時間越晚人潮越多，因此最好儘快使用。在有效期間內，園內的特展還有包括皮克斯節，至8月4日止；幻想曲（Fantasmic）  ，於5月24日恢復；萬聖節活動，自8月23日開始等。

同時，迪士尼樂園還提供在迪士尼樂園酒店（Disneyland Hotel）和加州迪士尼大飯店（Disney's Grand Californian Hotel）的單晚平日住宿，享有20％折扣，以及四晚或更長住宿享有25％折扣，某些套房和別墅不參與此次優惠。此外，最近翻新的皮克斯廣場酒店也不包括在內。預訂期間同樣是6月10日至9月26日，自5月29日起開放預訂。

有關詳情可參考：https://disneyparks.disney.go.com/blog/2024/05/new-2024-summer-ticket-hotel-offers-coming-to-disneyland/

迪士尼 Disney 萬聖節

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