台美盃公益籃球賽 下周決戰

第三屆「台美盃公益籃球友誼邀請賽」決賽將於5月11日舉行，由洛杉磯台美商會、中華航空公司、駐洛杉磯台北經濟文化辦事處聯隊與天仁茗茶爭冠，賽事所得門票收入將全數捐贈給「饅頭基金會」以支持公益事業。（主辦單位提供）

第三屆「台美盃公益籃球友誼邀請賽」決賽將於5月11日周六中午12時至下午5時在Citrus College社區大學體育館舉行。洛杉磯 台美商會、中華航空公司、駐洛杉磯台北經濟文化辦事處聯隊將與天仁茗茶爭奪冠軍，中國信託銀行和ATeam Logistics則競逐季軍。賽事所得門票收入將全數捐贈給「饅頭基金會」，用於支持各項公益事業。

台美盃公益籃球友誼邀請賽預賽已於4月28日圓滿落幕，四支隊伍在賽場上展現極高的競技水平，為觀眾帶來了一場場激烈又精彩的比賽。在A組的對抗中，台美商會、華航與經文處聯隊與中國信託銀行展開了一場勢均力敵的比賽。經過正規比賽時間的拉鋸戰，雙方以平手進入加時賽。關鍵時刻，聯隊順利突破僵局，以微弱優勢擊敗對手，晉級決賽。B組的比賽同樣精彩，天仁茗茶與ATeam Logistics的比賽高分率不斷，展示了雙方的出色技術和團隊協作。最終，天仁茗茶略勝一籌，成功取得決賽的入場券。