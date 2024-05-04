深圳直飛墨西哥城 南航5╱11直飛

中國南方航空將在11日（北京時間）開通深圳到墨西哥城航線，每周兩班，且回程墨西哥城飛深圳航線會技術經停蒂璜那（Tijuana）。（南航提供）

中資在墨西哥 建廠潮，帶動新航線。中國南方航空將在5月 11日（北京時間）開通深圳到墨西哥城航線，每周兩班，且回程墨西哥城飛深圳航線會技術經停蒂璜那（Tijuana），未來不排除在蒂璜那上下旅客的可能性。此舉不僅增加南加華人 更多回中國的選擇，但也會帶動墨西哥當地旅遊。

南航深圳到墨西哥城飛行時間16個小時，從墨西哥城到深圳會在蒂璜那停留1.5個小時，但目前在該機場不能上下旅客。墨西哥城出發時間是每周三和周日，執飛機型是空客A350-900，商務艙座椅首次選用皮質座椅，且可180度平躺，且每個座椅配有獨立進出通道。經濟艙寬敞舒適，每個座椅配備11.6吋個人電視和USB插口。

機票票價目前是經濟艙單程在1500元左右，開航有相應促銷活動，如用銀聯卡有抵扣折扣，商務艙單程票價2000元到3000元。深圳到墨西哥城機票已可在南航官網購買。

南航表示，這是疫情後中國與墨西哥首條直飛航線，目前中國的其他航空公司在當地還未設點。疫情前，南航飛墨西哥都要在加拿大轉機，如今開通直飛，是因應越來越多中資在墨西哥建廠帶動的航班需求，客群主要集中在當地中資企業員工和當地華人華僑等。尤其是有些中資公司因政策原因無法從北美乘坐飛機回中國，多數只能從歐洲轉機，全程耗時30多個小時，新航線能大大節省航行時間，同時也為拉美地區華人去墨西哥轉機提供方便。

如果未來在蒂璜那停靠可上下旅客，方便南加華人乘坐該航班，可增加更多回中國的航班選擇，對南加華人旅遊業者也是好事一樁。業者Chirs李表示，該航線會帶動更多中國遊客去墨西哥旅遊。墨西哥城旅遊資源豐富，他想大力推廣當地旅遊。

但也有人擔心，如果未來蒂璜那航線開通，可能會更方便「走線」，偷渡客 直接飛到蒂璜那墨美邊境，15分鐘就能到達美國境內。前邊境巡邏隊長史考特（Rodney Scott）日前表示，比起德州和亞利桑納州，偷渡客更偏愛加州，無須渡河和經過沙漠，偷渡客可在蒂璜那喝咖啡、看電視，然後「出發」的指令一下達，十幾分鐘就可以站在美國的土地上。