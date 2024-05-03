華人殺姪案 被告判兩個終身監禁

遇害少年林智崴（William Lin）和林騏安（Anthony Lin）兄弟的母校、亞凱迪亞高中學生沉痛悼念死於非命的林家同學。（本報檔案照，記者丁曙／攝影）

備受洛杉磯 華人社區矚目的史德運（Deyun Shi）殺姪案，5月2日在阿罕布拉高等法院宣判，被告判處兩項終身監禁，且不得假釋。史德運在亞凱迪亞 的住宅，野蠻殺害前妻的兩個未成年的姪子。

案發於2016 年1 月22 日，16歲的林智崴（William Lin）和15歲的林騏安（Anthony Lin）兄弟遭殺害，當時哥哥在書房，弟弟正在睡覺，他們遭到史德運持斷線鉗襲擊並喪命。高等法院主審法官賈里德摩西（Jared Moses）稱這些殺戮是「令人震驚的野蠻行徑」。

今年3月陪審團裁定史德運殺人案兩項一級謀殺罪成立。偵辦此案的警探證實，史德運在得知妻子獲得針對他的限制令並提起離婚訴訟後非常憤怒。在陪審團作出裁決後，史德運的一名律師辯稱，她的當事人患有妄想症，並沒有預謀或蓄意發動攻擊。檢方曾表示，史德運殺害兩名青少年是為了對分居妻子的家人進行「報復」，並稱他神志清醒，知道自己在做什麼。